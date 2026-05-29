中田翔さんが新装広島競輪場を訪問 急斜面バンクに大絶叫

リニューアルオープンしたアーバンサイクルパークス広島に元プロ野球選手の中田翔さんが訪れ、新バンクの急斜面を体験。家族で楽しめる施設の数々を絶賛しました。

この春、 広島競輪場 が「 アーバンサイクルパークス 広島（アバサ）」として リニューアル オープンしました。 この新しい施設に、広島市出身で巨人や中日などで活躍した元プロ野球選手の 中田翔 さんが訪れました。

スポーツ報知の森脇瑠香記者がナビゲーターを務め、中田さんは新しくなった競輪場の魅力を存分に体感しました。 まず、新たに整備されたバンク（走路）は周長400メートルで、外側に向かって急斜面になっています。 中田さんは実際に自転車に乗って傾斜を走行し、「うわ～こわ～い！ 」と大絶叫。

その急勾配に、元日本代表の4番打者も驚きを隠せませんでした。

「技術もいるけど度胸もいる。 選手は本当にすごいと改めて感じた。 風も気持ち良かった」と語り、競輪選手の凄さを実感した様子です。 施設内は、大人から子供まで楽しめる工夫が満載です。

メインパークには大型LEDビジョンやナイター設備が完備され、レース開催日にはゴール前の屋外観覧席や空中歩廊から臨場感あふれるレースを観戦できます。 フードコートには広島の老舗うどん店「ちから」が初出店し、中田さんは「小さい頃から食べている懐かしい味。 ちからのうどんはおいしい」とソウルフードを堪能しました。 2階にはガラス張りの一般観覧席やキッズルームが設置され、3階にはラグジュアリーデッキとラグジュアリーボックスがあり、バンクを一望できます。 中田さんは「ゴージャスだし、最高だね。

景色もいい。 俺は見るなら絶対ここがいい」と絶景に心を奪われました。 さらに、バンク東側には「アーバンサイクルスポーツパーク」が完成。 スケートボードやBMX、3x3バスケットボール、キックバイクなど5つのエリアに分かれ、東京五輪出場選手も設計に携わった本格的なパークです。

反対側の「ウエストパーク」には遊具や芝生、屋内休憩所があり、4人の子供を持つ中田パパは「休みの日はよく公園に行く。 子供たちと来たらすごく楽しい」と絶賛しました。 併設ホテル「せとうちサイクルステイズ広島宇品」は大浴場やサウナ、バイクショップを備え、客室には自転車を持ち込めるサイクルハンガーが完備。 オーバルスイートルームのバルコニーからはレースを間近で楽しめます。

中田さんは「特別感があるし、すごく近い。 最高だね」と満足し、「本当に楽しい施設。 プライベートでまた来たい。 子供と一緒に遊びに来てもらいたい場所」と太鼓判を押しました。

アーバンサイクルパークス広島は、競輪だけでなく多彩なアクティビティが楽しめる新たな観光地として注目です。 ぜひ家族連れで訪れてみてはいかがでしょうか





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