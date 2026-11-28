中田璃士が男子フリーで全体3位の175・43点をマークし、合計258・05点で5位となった。ショートプログラム10位から巻き返し、今季ベストを更新した。シニア転向1年目のグランプリシリーズを2戦で終えた。

フィギュアスケートの 男子フリー が行われ、 中田璃士 （西武グループ）は全体3位の175・43点をマークした。合計258・05点で5位となった中田は、ショートプログラム（SP）で10位と出遅れた位置から立て直し、フリーとSPの両方で今季ベストを更新した。18歳の中田にとって、シニア転向1年目の グランプリシリーズ はこの大会をもって区切りを迎えた。

中田は演技の冒頭で4回転ループを成功させ、フリーの中で4回転を計4本着氷した。ショートで思うような結果を出せなかった中で、フリーで自らの力を示したかたちだ。演技後、中田は報道陣の取材に応じ、前を向いた姿勢を示した。

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4回転4本の着氷とショートからの巻き返し

中田璃士は男子フリーで4回転4本を着氷し、全体3位となる175・43点を獲得した。SPの10位から合計258・05点の5位まで順位を押し上げたことで、今季のベストを更新する結果になった。

中田は「4回転を4本やったのは収穫。昨日のショートをしっかり自分で分析して、失敗ではなく経験としてプラスに捉えてやっていきたい」と語った。SPでの結果を感情で引きずるのではなく、分析して次につなげる姿勢を強調した形だ。フリーの冒頭で4回転ループを決めたことが、その後の流れを作る一つの要素になったとみられる。

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今回の結果は、ショートで出遅れた選手がフリーで巻き返したという点で、競技の厳しさと粘り強さを示すものとなった。中田にとっては、SPで得た課題を整理しながら、フリーで4回転を複数本そろえたことが大きな手応えになったといえる。

弟の序珠亜とフラワーボーイで共演

演技後の氷上では、中田の弟である序珠亜がフラワーボーイを務め、兄と並んで観客の歓声に応えた。兄弟が同じ大会の氷上に並ぶ場面は、会場の注目を集めた。

序珠亜は、演技が始まる前から花を回収していた様子について、目を合わせたところ中田が笑っていたと振り返った。序珠亜は「めっちゃ緊張しているところから少し気持ちが落ち着いたと思う」と話し、兄の緊張が和らいだ様子を感じ取ったという。

中田も、弟と共演できたことについて「凄くうれしい」と語った。さらに「誰もこういうのは見たことがないと思うので、見せられて良かった」と話し、笑顔を見せた。競技の結果とは別に、兄弟ならではの場面として印象に残る大会となった。

グランプリシリーズ2戦の結果と女子選手への意識

中田璃士は、グランプリシリーズ第2戦スケートカナダで2位となったと伝えられている。ただしファイナル進出はかなわず、シニア転向1年目のグランプリシリーズ2戦を終えた。

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中田は大会を終えた心境について「今は終わってホッとして、早くゲームしたいというのが一番の気持ち」とおどけた口ぶりで語った。試合から解放された安堵感と、早く実戦の場に戻りたいという思いが同時にうかがえるコメントだ。

一方で中田は、女子で活躍する同い年の島田麻央と中井亜美を強く意識していることも明かした。「どうしても自分の中で島田麻央ちゃん、中井亜美と比べてしまうところはある」と述べ、同世代の活躍が刺激になっていると説明した。

今後の目標とオフシーズンの取り組み

中田は今後について「しっかり成功できるように、頑張って追い付こうという気持ちが強い」と語った。同世代の女子選手に負けない結果を出したいという思いを、競技に向けた原動力として挙げた形だ。

中田は「まだ今シーズンもありますけど、いい結果で終わらせてオフシーズンにいろいろ取り組みたい」と話し、視線を次の段階へ向けた。今季の残りの試合で良い結果を残し、そのうえでオフシーズンに課題へ取り組む考えを示している。

今回の大会は、SPの課題をフリーで克服し、4回転を複数本そろえた点で中田にとって収穫の多い戦いとなった。ファイナル進出は逃したものの、シニア1年目の経験を次のシーズンの土台として生かせるかが、今後の焦点になる。