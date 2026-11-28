シニアに転向した中田璃士が、SP10位からフリーで4回転4本を成功させ合計258.05点で巻き返した。演技後は弟の序珠亜くんと共演し、心境を明かした。

中田璃士 が逆襲の４回転４本成功「気持ち切り替えて臨めた」今季ベスト２５８・０５点でＳＰ１０位から巻き返し フリーでも演技後に弟・ 序珠亜 くんとお辞儀「共演できるのはうれしい」男子フリーが行われ、世界ジュニア２連覇王者で、今季シニアに転向した 中田璃士 （１８）＝西武グループ＝はともに今季ベストのフリー１７５・４３点、合計２５８・０５点で４回転ジャンプ４本を組み込んだ構成に挑み、巻き返しに成功した。

ＳＰ１０位と出遅れたが、フリーでは冒頭の４回転ループを決めきると、続く４回転サルコー、４回転トーループ－３回転トーループ、４回転トーループも成功させた。 続く連続ジャンプで最初のジャンプがシングルアクセルになってしまうミスがあったが、その後のジャンプもまとめ、全身全霊の演技を締めくくった。 ＳＰに続き、この日もフラワースケーターの弟・序珠亜くんが登場し、手を取り合って挨拶。 会場を沸かせた。

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演技後は「昨日の夜終わって、４本やるというのから逃げたい気持ちがあったけど、自信を持って４本いけたのは嬉しかった。 気持ちを切り替えて臨めた」とうなずき、序珠亜くんの姿に「演技始まる前も目を合わせて笑っていたので、緊張が落ち着いた。 弟と共演できるのはうれしい。 誰もこういうのは見たことないと思うので、見せられてよかった」と、目を細めた。