元プロサッカー選手の中澤佑二（48）が26日、都内で行われた『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。ラクロス女子日本代表として2028年ロサンゼルス五輪を目指す娘2人への思いを語った。

元プロサッカー選手の中澤佑二（48）が26日、都内で行われた『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。 ラクロス女子日本代表として2028年ロサンゼルス五輪を目指す娘2人への思いを語った。

盾を受け取った中澤は、「このような素晴らしい賞をいただけることを、本当にうれしく思っております」と喜びを表現。 一方で、「自分自身、サッカーばかりやってきまして、娘2人の父親として、親らしいことは今までやってこなかったんじゃないかなというくらい、娘には申し訳ないところもあった」と現役時代を振り返った。 現在、娘2人はラクロス女子日本代表として、2028年のロサンゼルス五輪出場とメダル獲得を目指している。 中澤自身も、引退後はラクロス指導者として活動している。

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中澤は「2028年まで、あと2年ぐらい。 そこに向けて、今できることを最大限、娘たちもやっていると思います」と説明。