歌手で女優の中江有里が東京・渋谷で秋のライブを開催。文筆生活20年を記念して「歌の贈りもの」をテーマに、自身の手掛けた曲やカバー曲など全18曲を歌唱。亡き母との思い出や、歌手・女優としての近況を語った。

歌手で女優、作家の 中江有里 （52）が28日、東京・渋谷のJZ Brat SOUND OF TOKYOで「 中江有里 Autumn Live」を開いた。10月に文筆生活20年を記念して出版した書評集「ホンの贈りもの」からちなんで、テーマは「歌の贈りもの」。

「風の姿」「花をください」「なみだ、海へ帰す」「雨上がりのネコ」などの自身の曲から「ワインの匂い」「冬が来る前に」などアンコールを含めて全18曲を熱唱した。 黒いドレス姿の中江は、オープニングで1992年（平4）の日本テレビ系主演連続ドラマ「奇麗になりたい」の挿入歌だった「風の姿」。

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「18歳から19歳になる時に、中島みゆきさんに作ってもらいました。 今も歌えるのは幸せ」と笑顔を見せた。 中江は89年にJR東海のCMでデビュー。91年にシングル「花をください」で歌手デビューした。19年（令元）に歌手活動を再開。20年2月13日に、初めてのライブをこの日と同じJZ Bratで開いた。 コロナ禍が始まった当時を振り返って「ここで初ライブをやりましたが、大変な年でした。