中標津町が導入した「ふるさと応援納税(R)」と「あとからふるさと応援納税(R)」の導入により、スマートフォンから簡単に寄附が完了する画期的な仕組み

中標津町は、スマートフォンからふるさと納税を行い、返礼品として対象店舗で即時利用できる電子クーポンを受け取れる「ふるさと応援納税(R)」を導入しました。また、レシート等をアップロードすることで店舗利用後にふるさと納税を利用した寄附手続きができる「あとからふるさと応援納税(R)」を2026年４月１日（水曜日）に導入しました。中標津町は、町内に「中標津空港」を有し、羽田空港・新千歳空港・札幌丘珠空港と路線を結んでおり、毎日多くの方が中標津町に足を運んでいただいております。旅行や出張で訪れた方が、地域の魅力や関心などの共感・感動をふるさと納税制度を活用し『応援』の意味を込めて寄附を行っていただける仕組みとして「ふるさと応援納税(R)」「あとからふるさと応援納税(R)」を導入いたしました。

宿泊、飲食など 中標津町 の魅力を提供する町内をはじめとした全国の加盟店でお手軽に「 ふるさと納税 」を通じた寄附が可能になります。 北海道中標津（なかしべつ）町（町長：西村 穣）は、 スマートフォン から ふるさと納税 を行い、返礼品として対象店舗で即時利用できる 電子クーポン を受け取れる「ふるさと応援納税(R)」、レシート等をアップロードすることで店舗利用後に ふるさと納税 を利用した 寄附手続き ができる「あとからふるさと応援納税(R)（特許：7755336）」（提供：株式会社DMC aizu）を2026年４月１日（水曜日）に導入いたしました。

町内の宿泊施設・飲食店に加え、中標津町の特産品等を扱う町外の店舗でご利用いただけるよう順次拡大を進めてまいります。 中標津町は、町内に「中標津空港」を有し、羽田空港・新千歳空港・札幌丘珠空港と路線を結んでおり、毎日多くの方が中標津町に足を運んでいただいております。 旅行や出張で訪れた方が、地域の魅力や関心などの共感・感動をふるさと納税制度を活用し『応援』の意味を込めて寄附を行っていただける仕組みとして「ふるさと応援納税(R)」「あとからふるさと応援納税(R)」を導入いたしました。

従来のふるさと納税は、特産品など「モノ」の返礼品が中心でしたが、中標津町では本町を実際に訪れた方々や本町の特産品等を扱う店舗を訪れた方々による「コト（体験型）」の消費を促進し、関係人口の創出と地域経済の直接的な活性化を目指します。 株式会社DMC aizuが提供するこのサービスは、スマートフォンを使って、最短5分でふるさと納税の寄附が完了し、その場での支払いに充てることができる画期的な仕組みです。 寄附者のニーズや店舗の形態に合わせて、以下の2つの方式から最適なものを選んでご利用いただけます。

店頭に設置されたQRコードをスマートフォンでスキャンし、寄附額を入力してクレジットカードで決済を行うと、即座に電子クーポンが発行されます。 発行された電子クーポンは、その場での飲食代やアクティビティ代のお会計にすぐにご利用いただけます。 会計時に通常通り料金を支払い、レシートと二次元コード記載の専用カードを受け取ります。 その後、移動中や帰宅後などの好きな時間に専用サイトからレシート画像をアップロードし、追加の寄附分をクレジットカードで決済することで、ふるさと納税として処理されます。

店舗でのスマートフォン操作が不要なため、混み合う店舗でも安心してご利用いただけます





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