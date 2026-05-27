中東緊張と金融政策観測が重なり、為替・債券・株・商品が複雑に変動

為替では円が介入水準に迫る安値、国債利回りは低下、株式は主要３指数が最高値更新も半導体株は下落、金は約２カ月ぶり安値、原油はOTHERS合意観測から急落。中東情勢と米金融政策の行方を巡る不透明感が各市場に影響。

＜為替＞ 円は対ドルで０．１４％安の１５９．５１円となり、約４週間ぶりの安値を付けた。 これは日本政府・日銀が先月、 為替介入 に踏み切った水準に迫る値で、市場では１６０円が介入発動の重要な節目として意識されている。

米国とイランの紛争を巡る緊張再燃の兆しを見極めようとする姿勢が強く、ドルは底堅く推移。 主要通貨に対するドル指数は０．１％上昇の９９．２で、２日続伸の勢いとなった。 ユーロは１．１６３１２５ドルとわずかに下落した。 ＜債券＞ 国債利回りは小幅に低下した。

米国とイランが紛争終結に向けた合意に近づいているとの期待が一服したものの、前日の低下幅をほぼ維持。 米１０年債利回りは１．４ベーシスポイント低下の４．４７７％、３０年債利回りは１．６ベーシスポイント低下の５．００９％となった。 ＜株式＞ 主要株価３指数が終値ベースで最高値を更新した。 ヘルスケアおよび消費関連株の上昇が大きく寄与した。

一方、ＡＩ関連株を中心としたこの日の上昇は一服し、半導体株は反発売りに押された。 インテルは１．４％安、マーベル・テクノロジーは４．６％安、クアルコムは６％安、エヌビディアは１％安。 フィラデルフィア半導体株指数は前日の最高値更新後、１．４％下落した。 また、ＪＰモルガン・チェースがＣＥＯの経費警告を受けて２．４％下落し、銀行株の重しとなった。

＜金先物＞ 米国が支援するイランとの戦争終結の見通しが立たない中、インフレ加速を抑えるための金融引き締め観測が強まり、金先物は約２カ月ぶりの安値に下落した。 中心限月６月物の清算値は前日比１．２％安の１オンス＝４４４８．４０ドル。 ＜米原油先物＞ 米国とイランの紛争終結およびホルムズ海峡再開に関する合意の枠組みについての報道が飛び交う中、大幅に下落した。 北海ブレント先物は５．２９ドル（５．３１％）安の１バレル＝９４．２９ドル。

米ＷＴＩ先物は５．２１ドル（５．５５％）下落し、８８．６８ドルとなった。 イラン国営テレビは米国との紛争終結に向けた覚書草案を報じたが、ホワイトハウスはこれを「事実ではない」「完全なねつ造」と否定した。 全体として、中東の地政学的緊張とその行方を巡る不透明感が金融市場全般に影響を及ぼしている。 為替市場では円が介入水準に迫り、債券市場では利回りが低下、株式市場ではセクターごとに明暗が分かれ、商品市場では金と原油が対照的に反応した。

イランとの和平交渉に関する報道とその後にホワイトハウスが否定した一件は、市場のセンチメントを一時的に混乱させた。 投資家は今後とも中東情勢と米国の金融政策の行方を注視する状況が続く





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