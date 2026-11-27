ホルムズ海峡の危機とロシア製油所への攻撃が原油供給を圧迫。OPECプラスは生産目標据え置きを維持し、価格上昇の要因となっている。

２７日のアジア時間における原油先物市場は、中東地域の地政学的リスクと ロシア の生産能力低下が重なり、高値圏で推移している。 北海ブレント 先物は１１月の高値付近に位置し、ホルムズ海峡のタンカー攻撃やサウジアラビアのエネルギー施設への襲撃継続により、紛争地域からの原油輸出に対する懸念が強まっている。

米国WTI先物は２５日の終値比１．７３ドル、２．０７％高の８５．４１ドルとなった。２６日は感謝祭の祝日であったため清算値の算出は行われなかったが、市場の緊張感は解消されていない。専門家は、供給制約が明確になればさらに価格が高騰する可能性があると指摘している。

Also read AIとモデル検査でIoTシステムのバグを見つけた！ ~ IoT罠version2 開発記 ~

サプライチェーン分断による供給制約の現実

サウジのエネルギー省は、サウジアラムコ運営のジザン製油所に２６日に飛翔体が着弾し、操業の一部が一時停止したと発表した。この攻撃によりネパール人の作業員１人が死亡し、数人が負傷した。インフラへの物理的な損傷は、原油生産と精製プロセスにおける供給能力の直接的な減少を意味する。

石油輸出国機構（OPEC）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「OPECプラス」は、イランをめぐる戦争による混乱を踏まえ、２９日の会合で少なくとも２０２７年第１四半期まで原油生産目標を据え置く公算が大きいと見られている。この決定は、供給余力を市場から排除し、価格支持を図る戦略的姿勢を示している。

Advertisement

ロシアの製油能力低下が軽油需給を逼迫

一方、ウクライナは１０月末以降、ロシアの製油所に対する無人機攻撃を強化している。直近の攻撃では、ロシア南部クラスノダール地方のスラビャンスクECO製油所で火災が発生した。一連の攻撃はロシアの石油精製量と燃料輸出に打撃を与え、世界の軽油供給を逼迫させる要因となっている。

ロシア側は精製能力の低下により、国際市場における燃料サプライチェーンに亀裂を生じさせている。ウクライナによるインフラ攻撃が継続する場合、ロシアの石油産出量はさらに低下し、欧州およびアジア市場の燃料価格にさらなりの上昇圧力をかける可能性がある。

アナリストが見る価格上昇シナリオ

ANZのアナリスト、ブライアン・マーティン氏とダニエル・ハインズ氏はリポートで、中東情勢が再び大きく悪化しなくても、ブレント原油価格は１００ドルを超える可能性があるとみている。しかし、そのためには実際に供給可能な原油が制約されていることを示す証拠が一段と必要になっていると指摘している。

市場参加者は、OPECプラスの減産姿勢とロシアの供給減、そして中東のリスクプレミアムを織り込みつつある。供給側の制約が実体経済に反映されれば、価格上昇は持続する見込みである。今後のOPECプラスの公式発表と、中東・ウクライナ情勢の動向が、原油価格の方向性を決定する主要因となる。