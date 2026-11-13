中東情勢の先行き不透明で原油価格が上昇、金価格は下落

米イラン協議の難航とホルムズ海峡でのタンカー爆発を受け、原油価格は88.74ドルまで上昇した一方、長期金利の上昇により金価格は3885.3ドルまで下落した。

ウエスト・テキサス・インターミディエート で取引される12月物原油は、前日比2.21ドル上昇し、1バレル88.74ドルで取引を終えた。この値上がり率は2.6%に相当する。

米イラン協議の進展停滞と市場反応

米国とイランの間で戦闘終結に向けた協議が進んでいるとの期待が高まっていたが、その見通しは後退した。特にトランプ米大統領が12日朝に自身のSNSに投稿を行い、「イランとの合意は必要ない」と明言したことが市場に影響を与えた。

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この発言により、両国の交渉が難航し、中東地域の混乱が続く可能性への懸念が投資家の間で強まった。その結果、原油先物市場では買い注文が加速し、価格上昇を牽引する形となった。

ホルムズ海峡でのタンカー爆発と供給懸念

エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡付近での攻撃行為も、価格高騰の一因となっている。ロイター通信の12日の報道によると、イランは同海峡で石油タンカー4隻が爆発に見舞われたと発表した。

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主要なエネルギー輸送路におけるタンカーへの攻撃は止んでおらず、原油供給が滞るリスクへの警戒感が強まっている。マタドール・エコノミクスのティム・スナイダー氏は、あらゆる戦線での攻撃が収まらない状況が続くため、投資家は原油価格の上昇を予想しやすくなっていると指摘した。

長期金利上昇による金価格の3日続落

一方で、ゴールドマーケットでは明確な下落局面が続いている。ニューヨーク商品取引所COMEXで取引される12月物の金先物は、前日比115.2ドル安となり、1トロイオンス3885.3ドルで取引を終えた。この値下がり幅は2.9%に相当する。

金価格の下落背景には、米国長期金利の上昇がある。長期金利が5.1%台まで上昇したことを受け、金利が付かない資産である金先物の投資魅力が相対的に薄れたと市場は判断した。

これにより、金利付資産への資金移動や利益確定売りなどが膨らみ、ニューヨーク金先物相場は3日連続で値を下げる結果となった。原油と金の逆方向の動きは、地政学的リスクと金融環境の両方が市場に作用していることを示している。

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中東情勢の先行きと市場の注目点

今後、中東地域での情勢動向が原油価格の動向を左右する主要因となる見通しだ。特にホルムズ海峡での船舶の安全確保と、米イラン間の外交交渉の行方が注目される。投資家は供給制約のリスクを価格に織り込みつつある。

同時に、米国の金利動向とドル建て資産の魅力も金価格に影響を与え続ける。長期金利が5.1%台で推移する現状では、金価格は下値圧力を受けやすい環境にある。両マーケットの動向を通じて、世界のリスク回避志向と金融政策の影響が市場を揺さぶっている。