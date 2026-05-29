中東情勢の不安定化がアジアの石化産業に大きな影響を与えている。米エネルギー情報局によると、ホルムズ海峡を通過する原油の8割超がアジア市場向けだった。ナフサも含め日本や韓国を筆頭に中東依存度は高く、アジア地域の石化産業への影響は甚大だ。

中東情勢 の不安定化が アジアの石化産業 に大きな影響を与えている。 米エネルギー情報局によると、 ホルムズ海峡 を通過する原油の8割超がアジア市場向けだった。 ナフサ も含め日本や韓国を筆頭に中東依存度は高く、アジア地域の石化産業への影響は甚大だ。

ナフサを熱分解し基礎化学品をつくるエチレン生産設備では、原料調達難が響く。 韓国ではLG化学が3月から一部設備を止め、タイ素材最大手サイアム・セメント・グループ（SCG）はタイで3月から、ベトナムで5月から設備を一時停止している。 SCGは「市場環境と原料供給が安定次第、操業を再開予定だ」とする。29日の会議で韓国の石化業界団体のペク・ジョンフン会長代行は「ホルムズ海峡の封鎖はアジアの石化産業が抱える構造的な脆弱性を露呈させた」と話す。

タイの石化業界団体のトッサポン・ブーニャピパット会長も「各国が連携し、長期的な地域のレジリエンス確保に取り組む事は不可欠だ」と指摘した。 アジアのサプライチェーンの安定は日本にとっても欠かせない。 ナフサ輸入の1割は韓国からが占めるほか、樹脂や医療向け手袋などでのアジアからの輸入も多い。 日本は「パワー・アジア」と呼ぶ資源供給協力の枠組みを設け、アジアの石油調達などに金融支援することで物資の確保を目指す





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