中村龍剛が等々力初ゴール 日大藤沢の勝利に貢献

日大藤沢高校の中村龍剛が等々力陸上競技場で決勝ゴールを決め、チームの勝利を導いた。準決勝に向けた意気込みと成長の背景について詳述する。

日大藤沢 高校主将の 中村龍剛 が、 等々力 陸上競技場で今大会初となるゴールを決め、チームの勝利に大きく貢献した。

試合は2-0とリードしていた後半37分に決まった。敵陣中央でセカンドボールを拾うと、ドリブルで眼前のDFをかわし、ミドルレンジからの右足シュートを右隅に突き刺した。

Also read カルト教祖となって信徒を率いる『ピクミン』ライクなローグライトが正式リリース。魔法陣を描き、この世界に終焉を―採れたて！本日のSteam注目ゲーム21選【2026年11月5日】

冷静な判断と針の穴を通す決定力

中村はこの得点を振り返り、セカンドボールを回収した際に前が空いているのを見て「自分でドリブルで行こう」と即断したと明かす。キーパーとゴールが見える状況となり、コースは広く空いていなかったものの、GKの手がわずかに届かない角度へ、まさに針の穴を通すようなグラウンダーシュートを放った。

「相手GKはノーチャンスだった。結構、冷静に打てました」と中村は微笑みながら振り返った。このゴールは、現・川崎フロンターレヘッドコーチの氏元選手時代から通算して等々力で決める姿を幾度も見てきた中村にとって、特に意味のある瞬間だった。

選手権への出場経験もあった中村は、「去年も出場しましたが、ここでゴールを決めたいという思いは誰よりも強かった」と告白。父である中村憲剛氏と同じ背番号「14」を背負い、スタンドで父や応援する人々の前で最高のゴールを飾った。

Advertisement

負傷不安を克服したリーダーシップ

中村は準決勝を控えた練習中に右膝を負傷するアクシデントに見舞われた。当日は怪我の箇所にがっちりとテーピングが施され、本人は「大したことはない」と普段通りにダブルボランチの一角として先発出場した。

監督陣は状態が悪ければ前半途中でも交代を検討するほど用心していたが、中村は3年後方で1タッチパスを駆使しながらゲームメイクとセカンドボールの回収を徹底した。前半20分にはゴール前のこぼれ球を右足で狙うと、本来蹴る予定のなかったセットプレーで「途中からアドレナリンで痛みもなくなった」とキッカーも務めた。

前半39分には左サイドからのロングスローも披露し、後半は縦パスを差し込んでチャンスの起点になるなど、4分と11分に右CKから質の高いボールを配給して決定機を創出した。守備面でも2度追いやインターセプトなどで奮闘し、2-0の34分には自陣で相手セットプレーのこぼれ球に競り合いクリアした際に痛めている右足を攣らせてしまったが、その3分後に右足でファインゴールを決めた。

監督が認めた成長とマインドの転換

佐藤輝勝監督は「前半10分でも無理だったら代えるつもりで覚悟していた中で、3点目を取るような選手になってくれている。いい選手になってきたと思いますが、ここじゃないのでもっと可能性があります」と中村の成長を評価した。中村はマン・オブ・ザ・マッチに指名された。

日大藤沢入学時から中村が特別な存在だったわけではない。Jクラブアカデミー出身者や強豪街クラブの主力が集う同校で、神奈川県3部の街クラブ出身で小柄なMFは、3年間Aチームで試合に出られないことも危惧されていた。

しかし、佐藤監督が「自分への矢印の向け方が非常に上手い子」と評する中村は、父も驚くほどの強い向上心で努力を重ねた。日常から自身のプレーを研究し改善を繰り返す姿勢により、1年時からAチームに帯同すると、2年時には出場機会を増やし、選手権予選で成長を加速させた。

Advertisement

中村は1年時の4月に「中村憲剛の息子として評価されたい」と語っていたが、その言葉通り「中村龍剛として」周囲を驚かせる成長を果たした。今年は強豪校のリーダーとしてチームを牽引し、今年はプリンスリーグ関東2部に初参戦したことで持ち味の頭の回転の速さと技術力がさらに向上している。

次の舞台に向けた野心和意気込み

意図的に体重を5kg増やし、課題の強度やボールへの執着心を変化させた中村を支えているのは、人一倍の「気持ちの強さ」にある。佐藤監督が大切にしている「野心とギラつき」という言葉を実践し、身体よりも先に精神が動くことを選手権で実感した。

今年はキャプテンとして常にチームのことを考えてきたが、佐藤監督は強過ぎる責任感から解放し、自分のプレーに集中させることを促していた。準決勝前のアクシデントは、チーム一人ひとりの「リーダーシップ発揮して頑張ろう」という責任感を高め、中村自身が120パーセントの力を出すことを意識できるようになった。

「最後この選手権に来て自分にフォーカスするよう監督に言われている。自分のプレーがチームの利益になるのが一番いい」と中村は語る。今回のゴールを含め攻守でチームの勝利に貢献し、監督も「いい準備をしてきたと思います」と目を細めた。

中村は「等々実は特別な場所。初めてここで点を取れたのは良かったが、もっと相手にとって怖い存在にならなければいけない」ときっぱりと語った。よりゲームを支配する力や直接FKを決め切る力、相手ボールを奪い切る力を高め、目標とする全国制覇に近づく必要がある。

今回ゴールを決めた「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu」は、選手権全国大会の1回戦から準々決勝の会場となるため、神奈川県代表がこのスタジアムで戦う可能性は高い。中村はまず11月8日の神奈川県予選決勝で「120パーセントの力」を出して桐光学園高に勝利し、目標の全国制覇へ向けて次のステップを踏み出す。