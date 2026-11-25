俳優の中村雅俊さん（75）が、榊原郁恵さん（67）の芸能生活50周年を記念して行われる舞台の製作発表記者会見に登壇

中村さんはあいさつで「もう裏にいたらすごいうるさくて。 誰かが必ずしゃべってるんです。 でも楽しかったんですけど」と裏側のにぎやかな様子を明かし、「今回はですね、1人キャスト少なくて。

渡辺徹っていうのがいないので。 俺が徹になって頑張ってやろうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします」と榊原さんの亡き夫で、劇団・文学座の後輩にあたる渡辺徹さんにふれつつ語りました。 そして、今回座長を務める榊原さんは「半世紀と言われてしまいましたけれども、気がついたら50周年だそうで、自分は気がついてなかったんですけども、周りから“何かすごいことやりましょう”みたいな形で、このようなことになってしまいました。 一番ざわざわ落ち着かないのが、私かもしれません。

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でも座長として、皆さんに楽しんでいただけるような、そんな楽しい舞台にしたいと思っております」と意気込みました。 また、東MAXさん（56）は「安めぐみの旦那です」と笑いを誘い、「私ね、今日は記者発表ということで、皆さんセミフォーマルって聞いてね、タキシードばりの服着てきたんですけど。 みんなラフで来やがって！ 俺が一番気合入ってるみたいな」とユーモアあふれるあいさつをし、会場を盛り上げました。