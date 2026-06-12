中村玉緒さん死去、86歳 肺炎で 『さんまのスーパーからくりTV』などで人気

俳優の中村玉緒さんが肺炎のため86歳で亡くなった。長良プロダクションが発表。映画『ぼんち』『大菩薩峠』でブルーリボン賞助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』にも出演。関根勤さんらが追悼コメント。歌舞伎の名家出身、勝新太郎さんの妻としても知られた。

タレントの 関根勤 （72）が12日、公式SNSを更新。 バラエティー番組『 さんまのスーパーからくりTV 』で共演していた俳優の 中村玉緒 さんが9日、肺炎のために86歳で亡くなったことを受け、追悼コメントを寄せた。

中村さんが所属する長良プロダクションは死去したことを文書で発表。

「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告し、「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。 中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。 長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。1954年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。1960年公開の映画『ぼんち』と『大菩薩峠』で第11回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞した。

バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、タレントとしても活躍した。 そのほか、ドラマ『いのちの現場から』シリーズ、ドラマ『おばはん刑事！ 』シリーズ、NHK連続テレビ小説『すずらん』（1999年）、NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』（2002年）、映画『忍たま乱太郎』（2011年）、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016年）、映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』（2017年）などに出演した。 父は歌舞伎俳優の二代目中村雁治郎さん。

兄は歌舞伎俳優の四代目坂田藤十郎さん。1962年、勝新太郎さんと結婚した。 長きにわたり映画、テレビ、舞台で幅広く活躍し、日本の芸能界に大きな足跡を残した。 ご冥福をお祈りする





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