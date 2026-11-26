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中村江里子、57歳で「閉塞隅角緑内障」が判明し手術へ 医師から「すぐに手術の日程を決めてください！」｜秋田魁新報電子版
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フランス・パリ在住の元アナウンサー・中村江里子（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。「閉塞隅角緑内障」と診断されたことを明かし、近日中にレーザー手術を受けると報告した。
フランス・パリ在住の元アナウンサー・中村江里子（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。
「閉塞隅角緑内障」と診断されたことを明かし、近日中にレーザー手術を受けると報告した。 中村は「人生初の“遠近両用メガネ”をピックアップしてきました」と、新しいメガネを紹介。 これまで目の状態には自信があり、42歳で老眼鏡を使い始めるまで、眼科に行ったのは子どもの頃から数回程度だったという。 視力検査の数値も1.5と1.2で、「見える分には不自由はしていませんでした」と振り返った。
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しかし、今回2年ぶりに検査を受けたところ、病気が見つかったという。 長年通っていた医師ではなく、初めての医師に診てもらった中村は「いつものように終わると思ったら…病気が見つかりました」と報告。
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