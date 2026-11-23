Rocket Labとの20機打ち上げ契約を担当する中村氏は、三菱重工での基幹ロケット経験を活かし、プロジェクト管理と調達業務を一手に担っている。

中村氏 は、顧客の要望を社内の各部門と調整し、プロジェクト全体を円滑に進めるプログラムマネジメントの主要な役割を担っている。また、衛星を宇宙空間へ運ぶためのロケットの調達業務も彼の重要な職務の一つである。彼は技術的な知識と調整力を組み合わせ、複雑な宇宙開発プロジェクトの成功に貢献している。

Rocket Labとの契約と中村氏の交渉役割

中村氏は、2026年10月に発表されたアメリカのロケット企業、Rocket Labとの20機の衛星打ち上げ契約において、入社直後から交渉に従事している。この契約は、日本の宇宙産業にとって重要な国際協力の事例となっており、中村氏の早期からの関与が契約成立の鍵を握った。彼は契約の詳細な条件設定から始まり、最終的な合意に至るまでのすべての段階で中心的な役割を果たした。

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三菱重工での基幹ロケット経験と活かし方

この目利きと判断力は、三菱重工で国の基幹ロケットプロジェクトにも携わった経験値が生かせる部分だと、中村氏は語っている。三菱重工時代にはJAXAへ出向してプロジェクトマネジメントも経験し、その中で培った実践的な知識が現在の業務に大いに役立っている。また、現基幹ロケット「H3」につながる「次期基幹ロケット」プロジェクトの立ち上げにも従事しており、日本の宇宙技術の歴史を直接的に支えてきた経歴を持つ。

小規模企業に対するリスク管理と目利き

特に打ち上げの実績が少ない企業では、中村氏は打ち上げの失敗を防ぐ仕組みを慎重に確かめる必要がある。Rocket Labのような比較的歴史が浅いパートナー企業に対しては、単に契約を結ぶだけでなく、技術的な信頼性を徹底的に検証する姿勢が求められている。万が一、打ち上げが失敗した場合でも、そこからすぐに立て直せるチーム体制にあるかどうかまで目を向けるという、非常に徹底したリスク管理を行っている。

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宇宙工学への幼少期の憧れと研究歴

小学生の頃から星が好きだったという中村氏は、大学で宇宙工学を専攻し、その夢を追い続ける道を選んだ。大学院では宇宙科学研究所（現在はJAXAに統合）で「はやぶさ」初号機の研究開発などに携わり、日本の有人宇宙活動の基礎的な部分にも関与していた。修士課程修了後、ロケットのエンジニアとして三菱重工へ入社し、理論から実践へ転じ、長年にわたって宇宙開発の最前線で活躍してきた。

種子島現場でのリーダーシップと現在

三菱重工時代には、種子島での打ち上げ現場の技術リーダーなども務め、業務は多岐にわたった。この現場でのリーダーシップ経験は、現在のプログラムマネジメントにおいても、現場の事情を正確に把握し、適切な判断を下すための重要な基盤となっている。中村氏は、過去の豊富な経験と現在の職務を結びつけ、日本の宇宙産業のさらなる発展に向けて貢献し続けていく。