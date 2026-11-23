入団から20年間一クラブでプレーした川崎Fの象徴、中村憲剛氏と大久保嘉人氏らがOB戦に登場し、ファンとサポーターを前に懐かしいプレーで等々力を沸かせた。中村氏は引退6年を経て現役復帰のようにゲームメイクを展開し、クラブの歴史を背負った彼らの姿は多くの人々に感動と懐かしさを与えた。

入団した03年から20年まで「ワン・クラブ・マン」としてプレーし、ファン、サポーターから愛された。 クラブの歴史を半分以上知る川崎Fの象徴は「 OBドリームマッチ 」に「LEGENDS WHITE」の一員として出場。

大久保嘉人氏（44）、ジュニーニョ氏（49）らとの共演で等々力を沸かせた。

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「本当に誰か1人でも欠けてたら、こうなってないって思ってるんですよ。 （試合に）出る、出ないに関わらずね。 関わってくれたからこそ今があるっていうのも、きれいごとじゃなくて本当に俺はそう思っていて。 続けるのって簡単じゃないし、続くって簡単じゃないんで。

そういう意味では本当にみんながフロンターレをいいクラブ、強いクラブ、魅力あるクラブにしようっていう信念でずっとやってきた結果だと思います」 懐かしのユニホームで来場したファン、サポーター、試合中も懐かしのチャントが響くなど「同窓会」のような雰囲気の一戦となった。

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「当時の推しの人が今日ね、出てるっていうところで、その時の記憶とかも多分よみがえる。 この等々力をね、僕らをきっかけにして、そういう時間を作れたのも良かったなって。 それぞれの楽しみ方が、本当に10人いたら十通りあると思う」とうなずいた。 中村氏は代名詞だった背番号「14」のユニホーム姿で“現役復帰”した。

ゲームメイクや視野の広さは引退から6年経った今も健在だった。

「メディアの皆さんも、ああそうだな、こういう感じで中村憲剛、大久保がやってたなとか思い出してもらえるきっかけというか、こういう形にしてくれたクラブに感謝したいなってすごく思うので。 本当にいい1日だったなって思います」と感慨に浸った。