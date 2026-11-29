俳優・中村倫也が29日、都内で『中村倫也トークライブ[confuse]』（正式名称は発音記号）を開催した。

俳優・中村倫也が29日、都内で『中村倫也トークライブ』（正式名称は発音記号）を開催した。 イベントは、中村がスポットライトを浴びながら、スタンドマイクでオリジナルソングを披露して幕開け。

会場が暗転すると、スクリーンにはAIとのチャット画面が映し出された。 中村がトークライブの内容についてAIに相談すると、AIは「芸能人性20年を語る夜」をテーマに、出演作品の裏話や人生相談などを提案。 しかし、中村は「ありきたり」と一蹴し、オープニングでいきなり誰も知らないバラードを歌い出すことを提案した。 AIが困惑するやりとりに、会場からは笑いが起こった。

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続いて披露したネタ「論」では、昔話に対する独自の“持論”を展開。