中村倫也が映画『君のクイズ』舞台あいさつイベントに登壇 神木隆之介のサプライズ登場

俳優の中村倫也が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後、舞台あいさつイベントに登壇した。SNSに寄せられた質問を検証する中、神木隆之介が音声でサプライズ登場。神木からむちゃぶりを振られて、モノマネを披露した。

俳優の 中村倫也 が28日、都内で行われた 映画『君のクイズ』 公開後、 舞台あいさつイベント に登壇した。 SNSに寄せられた質問を検証する中、 神木隆之介 が音声でサプライズ登場。 神木からむちゃぶりを振られて、モノマネを披露した。

映画『君のクイズ』は、直木賞作家・小川哲氏の同名小説が原作となっている。 たった1問のクイズが導く、驚愕の真実と人生。 クイズという枠を超えた知的エンターテインメントを描くイベントでは、劇中に登場する検証番組さながらに今作について検証。 SNSに届いた決断する時に確信するまで待つか、直観で踏み切るかという質問について、中村は確信を持てる時、いつなんですかね？

確信って持てます？ と悩んだ後、ロジックと直感のハイブリッド＋経験値で物事を判断しますと回答。 そういう意味では、後にも先にも確信ってないタイプかもしれないですねと自身を分析した。 検証を重ねる中、突然、神木の姿がスクリーンに映し出され、何でも質問できるという舞台あいさつと聞きまして、いても立ってもいられずと神木の音声が流された。

中村は本当にあの子、困った子だよと苦笑い。 神木は吉野監督に対しては、自信が演じた本庄絆の芝居の良かった点、悪かった点を質問。 吉野監督は本庄が去っていく表情がすごくいいなと思って。 冷たくも見えるし、素にも見えると高評価。

悪かった点については、神木が悪かったというか、ぼくが悪かったと思っている。 その後に撮った本当の本庄のラストシーンがまるまるカットになってしまって。 歌を口ずさむシーンがあったけど、あれがあればいらないんじゃないかと思ってと本編では採用されなかったシーンを明かした。 中村は神木から無事映画が公開されて検証の舞台あいさつ、今のお気持ちをご自身の一番得意なモノマネで答えてくださいと要求された。

中村は機動戦士ガンダムのアムロ・レイのモノマネで僕が吉野作品に一番うまく染まれるんだと一言。 続けて、あいつ、こういうのちゃんとチェックしますからねと話し、会場を笑わせた





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中村倫也 神木隆之介 映画『君のクイズ』 舞台あいさつイベント 検証

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