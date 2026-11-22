俳優の中村倫也が映画『最高の景色』の舞台あいさつに出席し、ナレーション収録時の感情コントロールの苦労や、監督からのメッセージに寄せた感想を明かした。

俳優の 中村倫也 は21日、東京都内で行われた公開記念舞台あいさつ「 サッカー日本代表 映画『 最高の景色 』への挑戦」に出席した。監督の岸枢宇己氏による本作は、5月15日に発表されたワールドカップメンバーの選出から、決勝トーナメントでブラジル代表に敗退するまでの軌跡を追ったドキュメンタリー映画である。劇中のナレーションを担った中村は、自身の大のサッカー好きとしての視点から作品への思いを語った。

中村倫也のサッカーへの愛情とナレーションの難しさ

中村倫也は小学生時代からプロ入りを目標にサッカーに取り組んできた経験を持つ。尊敬する日本代表の映画に関われたことを「本当に光栄」と語り、目を細めて嬉しさを露わにした。ブラジルとの一戦については、自宅で1人観戦したと明かし、今年の夏は仕事がゆったりとしていたため毎日試合を見たと振り返った。大会期間中は1日に3から4試合が開催されていたが、彼はアメリカ時間に合わせて生活リズムを調整し、スケジュールに合わせて視聴に励んだことを明かした。

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ナレーションの収録過程では、サッカーファン特有の葛藤が存在した。既に結果を知っている状況下で、感情を抑えながら情報を伝えることの難しさを指摘した。映像に声を重ねる際、ファンとしての熱が入り過ぎてしまい、それを制御するのが大変だったと告白。視聴者の感情にも寄り添う役割を果たすため、客観的な情報提供と主観的な感情のバランスを取ることに苦心した様子だ。

監督メッセージと森保一監督の期待

イベントでは、森保一監督からのメッセージ動画が公開された。監督は「日本のサッカーの未来について、どうすれば世界一にたどり着けるか」と問いかけ、観客や関係者がそれを語り尽くしてほしいと要望した。そして、ぜひ試合を楽しんでほしいというメッセージを伝えた。この監督の姿勢に対し、中村倫也は「着眼点が裏側すぎるかもしれない」と自嘲気味に語った上で、ほぼカンペを使用せず発言できる監督の準備の周到さに感心した。

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中村は、カンペをほとんど見ずに喋れる監督の姿勢に「本当に愛情を感じた」と述べた。これは、監督が日本のサッカーの未来に対して持つ強い情熱と責任感の表れである。観客に対して、単なる試合の結果だけでなく、その背後にあるストーリーや可能性を深く考察し、議論することを促す監督の姿勢に、ナレーターを務めた中村も深く共感したようだ。

映画『最高の景色』が示す日本のサッカーの未来

この映画は、日本代表の挑戦を描くだけでなく、観る人々に対し日本のサッカーの未来について考え、語り合う機会を提供することを目的としている。森保監督のメッセージが示すように、世界一になるためのプロセスや、その先の展望を多角的に捉えることが重要である。中村倫也のナレーションは、そんな視聴者の思考を促す役割を果たすことになる。

俳優としての演技だけでなく、サッカーファンとしての経験と知識を活かした中村のナレーションが、映画の臨場感と深みをさらに増すことが期待されている。5月15日のメンバー発表から始まり、ブラジル戦での敗退に至るまでの物語は、多くのファンに新しい視点と感動をもたらすだろう。監督とナレーターとの連携が、作品の質を高める要因となっている。