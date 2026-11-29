俳優・中村倫也が29日、都内で『中村倫也トークライブ[confuse]』（正式名称は発音記号）を開催した。

俳優・中村倫也が29日、都内で『中村倫也トークライブ』（正式名称は発音記号）を開催した。 第2部では、中村らしいシュールなトークや独自の視点で昔話を読み解く企画などを展開。 会場に集まった約1000人を笑わせた。

イベント後の取材では、約8年ぶりとなる有観客でのトークライブへの思いや、タイトルに込めた意図、オリジナルソングの制作秘話などを語った。 約8年ぶりとなる有観客でのトークライブについて、中村は「今年は舞台がないじゃないですか。 舞台俳優・中村くんが舞台に立たないという異常事態なので、しっかり皆さんの前でパフォーマンスできる場がほしい」と今回の経緯を説明。 今回の開催について、中村は「今年は舞台がないじゃないですか。

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舞台俳優・中村くんが舞台に立たないという異常事態なので、しっかり皆さんの前でパフォーマンスできる場がほしい」と説明。 トークライブを終え、「のびのびとやっていました。 好き放題アホなことをやっていました」と振り返り、「楽しんでもらえたらよかったなって思っています」と笑顔を見せた。 オンラインと有観客での違いについては「反応が明確」と語り、「アドリブ的に、ちょっとした間とか言い回しとか、自分が用意したものだけではなく、お客さんとのキャッチボールというか、感覚で組み立てられます」と生の反応を受けながら進められる面白さを語った。