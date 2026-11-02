中村アンがMaxMara創業75周年記念イベントに登場、断捨離による人生の整理を語る

MaxMara創業75周年記念エキシビション「THE MAX!」のオープニングレセプションに中村アンらが登壇。中村は39歳を機にした断捨離や、憧れる女性像について語った。

ファッション 界の巨匠、MaxMaraの 創業75周年 を記念した特別ブランド エキシビション 「THE MAX! 」のオープニングレセプションが、都内の会場にて盛大に開催されました。 この重要な行事には、日本を代表するモデルかつ女優の 中村アン が登壇し、その華やかな存在を披露しました。

中村は、シンプルでありながら洗練された印象を与えるブラックコーデを身にまとい、MaxMara特有の上品でエレガントなファッションの美しさを全身で表現し、会場の注目を集めました。 彼女が自身にとって憧れる女性像として挙げたのは、「懐の深い女性」です。 今年で39歳を迎える中村は、30代という人生の区切りにおいて、自身のライフスタイルや価値観を振り返り、より良い状態へと移行させることを語りました。

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彼女は、「30代も残りわずかですので、断捨離をコツコツと実行しており、10年後の未来でも一緒にありたいと思えるものだけを厳選して残すことで、来年という新たなステージを迎えたいと考えております」と語りました。 この発言からは、年齢を重ねることに対する前向きな姿勢と、人生をより豊かで意味のあるものにするための哲学的な思考が感じ取られます。 MaxMaraの創業75周年を記念したブランドエキシビション「THE MAX!

MaxMara創業75周年記念の展示内容とテディベア

」は、長年にわたり受け継がれてきたブランドのヘリテージ、服作りにおける根本的な哲学、そして未来へと続く創造性を、多彩で魅力的な展示を通じて紹介する企画となっています。 会場のデザインや展示内容は、単なる衣類の展示に留まらず、ブランドの歴史と未来への展望を視覚的に表現するアートインスタレーションのようになっています。 特に印象的なのは、マックスマーラを象徴する愛らしいテディベアが案内役を務めている点です。 このテディベアは、来場者を優しく導く存在として機能し、デジタル技術とリアルの展示空間を融合させた独自の体験を提供します。

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これにより、来場者は「THE MAX! 」という特別でImmersionな世界へと没入することが可能になり、単なるショッピングや見物ではなく、ブランドのストーリーや価値観を深く理解できる貴重な機会となっています。 この展示は、伝統的な職人の技と最新のテクノロジーが調和した、現代ファッションの新たな可能性を示すものとしても高く評価されています。 今回、オープニングレセプションには、多くの芸能人やモデル、アーティストらがマックスマーラのファッションを身にまとい、華やかに登場しました。

多数の芸能人が登場しブランドアイデンティティを表現

具体的には、男性アイドルグループ「&TEAM」のエジとフーマ、俳優のUTA、市川染五郎、上野水香、滝沢眞規子、女優ののんや堀田真由、モデル兼女優の本田翼、そしてモデルの森星やローラらが挙げられます。 これらの著名人たちは、それぞれが持つ個性を活かしながら、MaxMaraのブランドアイデンティティを表現し、イベントの雰囲気をさらに盛り上げました。

このエキシビションは、あす3日から9日にかけてGinza Sony Parkで開催される予定であり、ファッション好きはもちろん、アートや文化に興味を持つ幅広い層の人々にとって、見応えのある展示内容となっています。 MaxMaraの75年の歴史と未来へのビジョンに触れる絶好の機会として、多くの方の来場が期待されています。