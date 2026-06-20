中村、ミラノからの引っ越しを報告 大家や隣人への感謝と別れの悲しみを綴る

フランス在住の中村が、1年間のミラノ移住生活を終えパリへ戻ることを報告。大家一家や上の階に住む日仏夫妻Mちゃんとの交流を回想し、雷の日にお茶に招き合うなどしたエピソードを紹介。多国籍ディナー会や別れの際のオリーブオイルの贈答など、ミラノで築いた人間関係への深い感謝と惜別の情を表現した。

16日の投稿で、1週間後のミラノからの 引っ越し を報告していた中村。 元々パリからミラノへ1年間移住しており、その生活の終わりが近づいていることを伝えた。 中村は「6月のある夜。

素敵なアパートを貸して下さった大家さんに感謝の気持ちを込めて、我が家でディナーをしました」と、大家一家への感謝を込めた夕食会の様子を報告した。 さらに「そして実は…私達のお部屋の上の階には…ご主人フランス人、奥様日本人Mちゃんのファミリーが住んでいらしたの お会いした初日から仲良くなり、ゴミ出しのことや近所のクリーニング屋さん、お店など色々教えて頂き、彼女がいなかったら私のミラノ生活のスタートは違っていました」と、上の階に住む日仏夫妻Mちゃん一家との交流について語った。

初対面から親しくなり、生活の知恵を教えてもらったことへの感謝を表している。 中村は雷が苦手なMちゃんのエピソードも披露。

「ある日、『江里子さん、我が家にお茶に来ない？ 』って急なお誘い。 でも階段上がるだけだし、お茶を頂きに行きました。 『ごめんなさいね、実は雷が怖くて1人でいるのが不安で…』そう、ものすごい雷の日でした。

『大丈夫になるまで一緒にいますよー！！ 』」と、雷の日にはMちゃんが誘ってきたことを明かした。 また「またある日、すごい雷の日。 次女と一緒にいた私は「Mちゃんに我が家に来てもらおうね」と話していたら…玄関のベルが鳴り、Mちゃんがドアの前に 夜中までおしゃべりしながら、勿論飲みながら過ごしました。

こんな時間も愛おしいのです」と、双方向の交流があったことをつづった。 ディナーには大家夫妻とMちゃん夫妻も招かれ、「イタリア フランス 日本のミックスディナー。 あまりにもバタバタし過ぎて、お料理写真撮り忘れ ちなみにメニューは鶏肉料理とフランスらしいグラタンでした」と、多国籍なメニューの夕食会だったが写真を撮り忘れたと報告。 翌日、大家一家がトスカーナ地方の自宅で作ったオリーブオイルをお礼にもらい、「大切にパリに持って帰ります」と記した。

引っ越し準備の様子も公開。

「すでに絵など取り外し、開けてしまった穴を埋めたり。 そして今、絵画や家具など私が出来ない物の梱包にスタッの方が来ています」と、専門のスタッが大型家具の梱包を行っていることを伝えた。 最後に「夫、次女、私の3人がMilano を離れるのが寂しくてしょうがないのは…ミラノの街も勿論ですが、それ以上にこうして出会えた人たちと離れるのが本当に寂しいの」と、ミラノの地名や景色以上に、人間関係が彼女にとってかけがえのないものだったことを強調した。

この投稿は、1年間のミラノ生活の終わりに際し、大家や隣人Mちゃん一家をはじめとする出会いへの感謝と別れの悲しみを素直に綴ったものとなっている





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