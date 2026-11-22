バンテリンドームで開かれた「LEGENDS MATCH 2026」に立浪和義氏がPL学園先輩の桑田真澄氏と対戦。左前打を放ったものの試合は逆転負けとなった経緯と石川さゆりの始球式を詳報。

2026年11月22日、愛知県名古屋市の バンテリンドーム ナゴヤで開催された中日巨人OB戦「 LEGENDS MATCH 2026 」において、元 中日ドラゴンズ 選手で来季より新監督に就任する 立浪和義 氏が、元巨人のエース 桑田真澄 氏と対峙した。この試合は94年の「10・8決戦」への想いを込めたものであり、立浪氏は桑田投手から左前打を放つ活躍を見せたが、チームは逆転負けを喫した。

立浪氏桑田投手から左前打放つもチームは逆転

立浪和義氏は試合の4回、1点リードの状況で先頭打者として打席に立った。対する投手は自身のPL学園時代の後輩でもある桑田真澄氏である。フルカウントから投げられた球速118キロのボールを捉え、立浪氏は鮮やかな左前打を放った。この安打は三遊間を抜ける好走塁となり、立浪氏は無死一・二塁の好機を作った。

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その後続投したPL学園後輩の福留孝介氏らも攻勢を掛け、この回桑田投手から3点を奪取。中日OBチームは1点から4点リードと大きな差を広げた。立浪氏の安打は、この劇的な加点の起点となる重要な一撃であった。しかし、その後の展開で巨人OBチームが巻き返し、5回以降に再び逆転を許す結果となった。

10・8決戦雪辱果たせず立浪氏の率直な感想

最終的に、中日OBチームの雪辱は果たせなかった。立浪和義氏は試合後の振り返りにおいて、自身の打撃について「たまたま安打になりましたけど」と謙遜しつつ、対戦相手の桑田真澄氏との関係性に言及した。立浪氏は桑田氏から直接対戦できたことに対して、「結果云々よりも、桑田さんと対戦させてもらって。不思議な空間を味わえた」と語った。

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この「不思議な空間」という表現は、PL学園という母校を共有する先輩と後輩という関係性、そしてプロ野球のOB戦という特別な舞台が織りなす独特の緊張感と親近感を示していると考えられる。勝敗そのものよりも、桑田投手との対戦を通じた交流と思い出の共有を優先した発言であった。94年の「10・8決戦」当時の激しい競争関係とは対照的な、穏やかだが濃い時間を立浪氏が過ごした瞬間であった。

新監督工藤氏への期待とOBの祝福の言葉

試合の合間には、来季から中日ドラゴンズの新任監督に就任することが決まっている工藤公康氏への思いも語られた。立浪和義氏は工藤氏の新監督就任について、「監督も工藤さんになられて、また変わってくると思う」と指摘した。これは、工藤監督の人柄や野球観がチームに新たな風を起こすことへの期待を示すものである。

さらに立浪氏は「OBとしても、自分が携わった選手がまた良くなってくれることを願っています」と続けた。立浪氏自身も元中日の一員として、工藤監督の下でかつて自分とチームメイトであった選手たちが、さらなるパフォーマンスを発揮することを歓迎している。OBとしての立場から、現役選手たちの活躍を心から応援する姿勢が強調された。

石川さゆり始球式着物姿でマウンドに

試合前には演歌歌手の石川さゆり氏が始球式に登場し、観客の注目を集めた。石川氏は「ユリ」が描かれたドラゴンズブルーの着物を纏い、マウンドに歩み寄った。その風貌は中日ドラゴンズのチームカラーと伝統的な和の要素が見事に融合したものであり、場内を華やかに彩った。

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石川さゆり氏は右腕から始球式用のボールを投げた。ボールは山なりの軌道を描き、やや三塁線方向へと逸れたものの、その姿に対し場内からは大きな歓声が巻き上がった。完璧なストライクゾーンではなくとも、アイドル歌手やタレントによる始球式ならではの楽しさと親近感が伝わった瞬間であった。

始球式終了後、石川さゆり氏は豪華な3ショット撮影に応じた。相手は監督を務めた巨人の中畑清OB会長と中日の小松聖OB会長である。石川氏を挟んで両OB会長が並ぶ構図は、中日と巨人というライバルチームのOBが一堂に会する「LEGENDS MATCH 2026」の象徴的なシーンとして記憶に残るだろう。