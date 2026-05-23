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中日石川の今季初適時打が華金を染めた

Sports News

中日石川の今季初適時打が華金を染めた
野球中日石川昂弥
📆5/23/2026 4:24 AM
📰nikkansports
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今季初適時打を放った中日・石川昂弥内野手（24）は、19年センバツを制した東邦（愛知）の甲子園優勝メンバーの華金を彩った。石川は左前適時打を放ち、チームを2点リードの7回1死満塁から裏切る貴重なリードをもぎ取った。

今季初適時打を放った中日・ 石川昂弥 内野手（24）は、19年センバツを制した東邦（愛知）の 甲子園 優勝メンバーの華金（華の金曜日）を彩った。 2点リードの7回1死満塁で左前適時打を放ち、貴重なリードを広げた。

約11カ月ぶりに上がったお立ち台では、\"久しぶりで緊張しています\"と苦笑い。 \"最高の景色です。 毎試合ヒーローになれるように頑張りたい\"と意気込んだ。 内野席には、高校時代のチームメートで社会人野球・東邦ガス（名古屋市）に所属する松井涼太外野手（24）が観戦していた。

試合前には今季、新しくなった中日石川の新ユニホームを着て、石川の看板の前で記念撮影。 生観戦した華金ナイターで、かつての同期が地元中日の一員として、球場を最高のボルテージに盛り上げた。 今夏の東京ドームを舞台とする都市対抗予選・東海地区予選の初戦を約1週間後に控える松井さんにとって、励みになるゲームだった。 \n\n試合後、ヒーロー賞のドアラのぬいぐるみを抱えて球場を後にした石川も、\"みんな応援してくれているので、頑張らないといけない\"と笑顔。

異なるチームで、同じ背番号\"25\"を背負う2人。 今季初適時打は、10代のころにしのぎを削った仲間にも勇気を与えた一挙打となった

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野球 中日 石川昂弥 華金 愛知 甲子園

 

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