中日ドラゴンズ元捕手の中村武志氏が、2002年シーズンにおけるチームの12年ぶりの最下位陥落と故障者続出の現実を振り返り、立浪和義監督や長嶋茂雄氏との交流、および山本昌氏との最優秀バッテリー賞受賞時のエピソードを明かした。

中日ドラゴンズ 元捕手の 中村武志 氏は、自身の現役時代における特異な状況と輝かしい実績を振り返り、当時のチーム環境と個人の活躍に関する貴重なエピソードを語った。特に2002年シーズンにおけるチームの低迷と、それにもかかわらず得られた個人賞について言及している。

故障続出と12年ぶり最下位に沈んだチーム情勢

2002年シーズンの中日ドラゴンズは、開幕直後から深刻な戦力不足に見舞われた。立浪和義やマーク・ライアル、郭源治といった主力選手や経験豊富な投手陣が続々と故障で離脱するという痛手を負った。その結果、チームは60勝70敗の成績に終わり、12年ぶりの最下位という苦しい結果に終わったことが記録されている。

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この敗戦数と勝数の記録は、チーム全体が抱えていた問題の大きさを如実に示している。開幕時から期待されていた選手たちが揃わなかった状況下で、残余の選手たちがどれほどのプレッシャーと戦わなければならなかったかを想像させる数字でもある。

立浪監督の指導スタイルと選手への手厚いケア

そんな厳しいシーズンにおいて、中村氏は当時の監督である立浪和義氏の指導姿勢や、選手に対する気遣いについて具体的なエピソードを披露している。立浪氏自身も華麗なバックトスで知られた名二塁手であり、現役時代その守備技術は現役選手よりも優れているように見えたほどだったと中村氏は評価している。

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一方で、指導者としての立浪氏については、教える際に言葉数が少なく、説明不足と感じる部分もあったため、選手側からすれば教えを受けにくい側面もあったと振り返っている。しかし、その実力は誰しも認めるものであり、凄みを感じざるを得ない存在であったと語っている。

中村氏が翌日の試合で勝利打点を挙げると、また立浪氏から呼ばれ、バットを持って行くと祝儀袋を渡されたという。中には10万円が入っており、これは立浪監督がポケットマネーで活躍した選手をねぎらうために用意した監督賞であった。この気前良さに対し、中村氏は感謝の意を込めた特別な要望を叶えてもらったことがある。

それは憧れの存在である長嶋茂雄氏にノックをしてもらいたいという願いだった。当時の横浜（現DeNA）の谷繁元信氏と共に、グリーンスタジアム神戸（現ほっともっとフィールド神戸）で行われた第2戦の試合前、三塁のポジションで長嶋監督にノックをしてもらったのだ。しかし、その場では多大な緊張感と焦りが襲ったという。

長嶋監督も「シゲ」と呼ばれていたため、天下の長嶋さんを呼び捨てにする結果となり、中村氏は「穴があったら入りたかった」と当時の恥ずかしさと緊張感を明かしている。こうしたエピソードは、当時のプロ野球界における師弟関係や、レジェンドたちとの距離感を垣間見せる興味深いものとなっている。

山本昌氏とのコンビで最優秀バッテリー賞を受賞

これらの個人的なエピソードとは別に、中村氏のプレー自体も非常に高い水準にあった。山本昌氏とのバッテリーを組み、中村氏はプロ野球最優秀バッテリー賞を初めて受賞した。この受賞は、単なる守備技術の高さだけでなく、投手陣との信頼関係とチームへの貢献が認められた結果である。

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同年、山本昌氏は17勝5敗、防御率2.05という素晴らしい成績を残した。また、中村氏自身も17勝7敗1セーブ、防御率2.20という好成績をマークし、最多勝のタイトルを今中慎二氏らと分け合った。さらに、中村氏は最優秀防御率賞にも輝くという双葉の輝きを放った。

このように、チームはリーグ最下位という惨憺たる結果に至ったものの、個々の選手、特に捕手の中村武志氏とエース投手の山本昌氏の活躍は際立っていた。この対照的な状況は、プロ野球という競技の複雑さと、個人のパフォーマンスがチーム成績に必ずしも直結しない難しさを示している。

歴史的記録と引退後のスカウト活動への歩み

中村武志氏は1967年（昭和42年）3月17日生まれ、京都市出身の59歳である。花園高等学校から84年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団し、横浜（現DeNA）、05年に楽天へ移籍するまで21年間プロとしてプレーした。

捕手として通算1932試合出場は歴代6位の記録であり、オールスター出場も8回に及ぶ。最優秀バッテリー賞は2回受賞しており、そのキャリアの成功は不動のものである。引退後は横浜、中日、ロッテ、韓国プロ野球の起亜でコーチを歴任した。

現在、中村氏は起亜の国際スカウト（日本担当）として活躍している。現役時代に見た故障者の多さやチームの悲喜こもごも、そして賞賛の瞬間を経験した彼ならではの視点から、将来有望な選手を発掘する役割を担っている。過去の経験が、現在のスカウト活動において大きな財産となっていることは想像に難くない。