中日ドラゴンズの大野雄大投手が、4000万円増となる2億1000万円で契約更改し、2年連続の2ケタ勝利と規定投球回到達を果たした。

中日ドラゴンズ の 大野雄大 投手は、26日、ナゴヤ球場隣接の施設「 昇竜館 」にて行われた 契約更改 交渉で、年俸4000万円増の推定2億1000万円（金額は推定）でサインした。この契約は、大野投手にとって2年連続の増額となるもので、現役38歳にして依然としてチームの主力投手としての地位を確固たるものにしたことを示している。

2年連続アップと規定投球回到達

大野投手は、契約更改後の会見で、シーズン通じて目標としていた「規定投球回」への到達について振り返った。自身は「規定投球回を目標にしていましたが、まさかもう一度投げられるとは思っていなかった。最後の方は届かせてもらったんですけど、それが達成できて良かった」と笑顔で喜びを口にした。16年目のシーズンを通じて先発ローテーションを守り抜いた努力が結実した結果である。

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開幕戦完投と通算100勝の快挙

今季のプロ16年目の大野投手は、開幕1戦目の登板で9回1失点（自責点0）の完投勝利を記録し、開幕5連敗と低迷していたチームに今季初白星をもたらした。5月2日にマツダスタジアムで行われた広島戦では、通算100勝という重要な節目の数字を達成した。登板間隔を空ける時期もあったものの、シーズン全体を通じて先発陣の柱として活躍した。

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10勝7敗の成績と最優秀防御率

最終的に大野投手は、22試合の登板で10勝7敗、防御率2・45という抜群の安定感を披露した。この成績により、2年連続でチーム最多勝および2ケタ勝利をマークした。38歳という年齢でありながら、4年ぶりに規定投球回数に到達し、第一線での存在感を示し続けている。防御率の低さは、投球術の高さと体力維持の成果として評価されている。

対戦相手からの対応と工藤監督との面談

シーズン終盤になると、大野投手は同一リーグの球団から「対応され始めている」と感じていたという。来る来季に向けては、工藤新監督との面談で「来年勝つためにどうすればいいんですかね」と相談し、技術的な助言を受けたことを明かしている。これにより、新たな指導者の元で更なる飛躍を目指す姿勢が示された。