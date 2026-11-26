阪神、広島など５球団で通算２０６勝１９３セーブを挙げ、１７日に７８歳で死去した野球評論家・江夏豊さんの「お別れの会」が２５日、円融寺（東京都目黒区碑文谷１の２２の２２）で、しめやかに執り行われた。２６日の葬儀と合わせて球界関係者ら約４００人...

中日・工藤監督 江夏豊氏お別れ会に参列「ピッチャーの基本を教えていただいて。 偉大な先輩から教わったのは僕の本当の誇り」阪神、広島など５球団で通算２０６勝１９３セーブを挙げ、１７日に７８歳で死去した野球評論家・江夏豊さんの「お別れの会」が２５日、円融寺（東京都目黒区碑文谷１の２２の２２）で、しめやかに執り行われた。２６日の葬儀と合わせて球界関係者ら約４００人が参列。

中日・工藤公康監督は、プロとしての土台を築いてくれた左腕の大先輩に感謝した。 プロ３年目の８４年に西武で１年間同僚に。

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「ピッチャーの基本を教えていただいて。 アリゾナのキャンプから、ピッチャーとしての心がけから、アウトコース低めの重要性から、本当に大事なことを教わって、それを続けることができたので、僕自身も長く野球をすることができた。 偉大な先輩から教わったのは、僕の本当に誇りです」と実感を込めた。 ソフトバンクの監督時代には選手のサインを頼まれ、自身がもらいにいったこともあったという。