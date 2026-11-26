昨季はユーティリティープレイヤーとして活躍した選手も、今季は出場機会に恵まれず打撃面での課題を指摘。今季取得したFA権を行使せず中日ドラゴンズへの残留を決断し、チームに貢献することを誓った。

「やっぱり出場試合が減ってしまったということは、1軍に貢献できていないということなので、そこはすごく反省しています」と振り返った。 昨季はキャリアハイを更新し、遊撃、二塁、三塁の3ポジションをこなすユーティリティーぶりを発揮。

若手からレギュラーの座を奪う活躍を見せた。 しかし今季は開幕1軍入りを果たしたものの、出場機会がないまま序盤に登録抹消。4月中旬に再昇格して以降は1軍に帯同したが、7月中旬には好機で犠打に失敗し、翌日に再び抹消された。 その後、村松、土田の負傷離脱を受けて再昇格したものの、打撃の状態が上がらず再び2軍降格。9月以降は1軍昇格を果たせなかった。 今季は33試合の出場で打率1割7分4厘、1本塁打、4打点に終わり、悔しさの残るシーズンとなった。

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持ち味のユーティリティー性を生かすためにも、打撃力の向上が課題となる。