育児メディア選出の「ペアレンティングアワード2026」が26日、都内で行われ、タレントで歌手、双子の男児を持つ中川翔子（41）が、出産前に78キロまで増えた体… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

育児メディア選出の「 ペアレンティングアワード 2026」が26日、都内で行われ、タレントで歌手、双子の男児を持つ 中川翔子 （41）が、出産前に78キロまで増えた体重が、47キロに激減したことを明かした。

育児業界に影響を与えたヒトやモノなどを表彰するイベントで、中川は「ヒト部門」で受賞者に名を連ね、元サッカー日本代表の中澤佑二氏、プロ野球ソフトバンクの近藤健介外野手、歌手の鈴木亜美、ともにタレントのりんたろー。 ＆本郷杏奈夫妻らとともに、トークショーに参加し、その中で語った。 昨年9月の出産前を「どうなるのかなって思っていたぐらい、1年前、双子がギリギリまで大きくなるまで、おなかにいてくれたので、MAXでウエスト115センチになって、体重も78キロまで増えました」と告白。

Advertisement

ボクシングの試合を見ていても「この階級じゃ、私、出場できないじゃんって思っていました」と、笑って振り返った。 だが「なんと1年で、31キロ落ちて、無事にまたライブの衣装が入るようになりました」と、出産前の体形に戻ったと説明した。