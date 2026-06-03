中川政七商店が工芸メーカーの成長を後押しする投資事業を始める

中川政七商店は工芸メーカーの成長を後押しする投資事業を始めたと発表した。漆琳堂と資本業務提携し、生産体制の拡張などで協力する。27年度中に東京など大都市で漆琳堂の店舗を出店するプロジェクトを一緒に進める。

中川政七商店 は3日、 工芸メーカー の成長を後押しする 投資事業 を始めたと発表した。 工芸品を中心に生活雑貨を扱う奈良市の会社は、第1弾として漆器を製造販売する 漆琳堂 と資本業務提携した。

漆琳堂への出資比率は10%未満で、出資額は非公表。 中川政七商店は今後は生産体制の拡張などで協力し、27年度中に東京など大都市で漆琳堂の店舗を出店するプロジェクトを一緒に進める。 中川政七商店は会社のビジョンとして「日本の工芸を元気にする！ 」を掲げ、各地の工芸メーカーへのコンサルティング事業などを手掛けてきた。

ただ、国内の工芸産地では後継者不足など経営課題が深刻化しているという。 千石あや社長は「工芸を100年先へつないでいくためには、もう一歩踏み込み、志をともにするメーカーとともに事業そのものを育てていく必要があると感じている」としており、投資を通じた経営支援も新たに手掛ける。 今後の投資先は案件を見極めながら検討していく。 中川政七商店の26年2月期の売上高は、前の期比12%増の103億円と初の100億円台に達し、4期連続で過去最高の売上高を更新した。 現在は全国に67店を出店しており、店舗網の拡大や企画商品が増収につながった





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中川政七商店 工芸メーカー 投資事業 漆琳堂 生産体制の拡張

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