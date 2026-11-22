中川が南野陽子、伊藤さとり、平野ノラとの女子会ランチと、父・勝彦の直筆イラストや贈り物への想いを投稿。双子の母としての活動目標や夢について語った。

タレントの中川は、 南野陽子 、 伊藤さとり 、 平野ノラ の3名との女子会ランチの様子をSNSで公開し、その楽しさと元気を得られた喜びを語った。この4ショットの写真投稿を通じて、彼女たちはリラックスした雰囲気の中で交流を楽しんだことが伝わってくる。

中川と南野陽子ら3名による女子会ランチの報告

中川は、「南野陽子さん、伊藤さとりさん、平野ノラさんと女子会ランチ！楽しかったんですーー元気でました！」というメッセージを添えて、4ショットの写真を投稿した。このイベントは、彼女らが一堂に会して食事を楽しみ、お互いの元気をチャージする機会となったようだ。写真には、笑顔で楽しむ4人の姿が収められており、ファンからも「楽しそう」「応援してる」といった声が寄せられている可能性があるが、中川自身のコメントからは、その場の楽しさと心身の活力回復が主たるテーマであったことが明確だ。

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父・中川勝彦の直筆イラストとデビュー前のエピソード

伊藤さとりからは、中川の父である中川勝彦から送られたという友人所有の直筆アナザージャケットイラストが贈られたと明かされた。中川は、このイラストがデビュー前のバンド「ウエディング」に関するものであること、そしてやはり猫が描かれていることに言及した。このアートワークは、故人である中川勝彦の新たな生きた証として捉えられ、中川にとって貴重な記憶の品となったようだ。

中川は、イラストの背景にあるエピソードについても触れた。父はデビューした後、友人の家に半年間、半分住み着くように滞在していたらしいという。当時の中川自身は一歳くらいで、今の双子と同じ年齢くらいだったと推測している。その頃の父の自由な生き様に、現在は母親として忙しい中川が「自由すぎてムカつく」と冗談交じりに語る一方で、若い頃から絵を描き、歌を愛し、猫を愛していた父の姿を改めて見ることができたことを喜んでいる。

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南野陽子からの柿と中川がハマるすだち生活

南野陽子からは柿が贈られたと中川は報告し、それをすりおろして双子に与えたところ、双子が大喜びした様子を明かした。この出来事は、母親としての日常の一コマであり、子供たちの喜びを共有する幸せな瞬間として描かれている。また、中川は個人的に「すだちにどハマり」していることを告白し、毎日はちみつ入りのホットすだちを飲んでいると語った。はちみつをお湯で割り、そこにすだちの果汁を加えるという飲み方であり、生搾りであるとさらに格別だと強調した。この健康指向の取り組みは、忙しい毎日の中でのセルフケアの一環としても捉えられる。

中川の夢：アニソンとシャンソン歌手そして個展開催

中川は、今後の目標として、大好きなアニソンや自分の曲のライブとシャンソンライブの「二刀流」で活動していきたいと記した。アニソンシンガーとして、そしてシャンソン歌手としても活動し、夢を叶えながら生きていくことを望んでいる。この多様な音楽活動への憧れは、彼女の音楽への深い愛と、自分らしい表現方法を探求する姿勢を表している。

さらに、双子の母親でありながら絵を描きためて個展も開きたいという夢も明かした。時間が全く足りないという現実的な悩みを抱えつつも、母親業、音楽活動、アート活動という多岐にわたる目標を叶えるための意欲を示している。これらの活動は、中川自身の表現欲求と、家族や周囲の人々とのつながりを深める手段としても機能している。彼女の投稿は、単なる日常報告を超え、彼女の多面的な才能と、それを追求する強い意志を感じさせる内容となっている。今後は、こうした夢の実現に向けた具体的なステップが明かされる期待も高まっている。