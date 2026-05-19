中島裕翔が主演映画のジャパンプレミアに登壇、和傘プレゼント

俳優中島裕翔が主演映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のジャパンプレミアに登壇し、和傘をプレゼントした。中島は女優の新木優子との結婚を発表した直後、初の公の場となった。ステージでは、主人公・マンダロリアンを演じたペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディプロデューサー、グローグーが来日した。

俳優 中島裕翔 （32）が19日、都内で『 スター・ウォーズ ／マンダロリアン・アンド・ グローグー 』 ジャパンプレミア に登壇した。 中島は4月11日に女優の 新木優子 （32）との結婚を発表後、初の公の場となった。

この日は、同作の主人公・マンダロリアンを演じるペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディプロデューサー、グローグーが来日した。 ステージでは、パスカルとファヴロー監督に筆で『蔓茶路利庵』（マンダロリアン）と書かれた和傘をプレゼント。2人は受け取るとすぐに和傘を開いてみせ、気に入った様子。 和傘には『大切な人を守る』という意味合いがあり、中島は『マンダロリアンとグローグーの関係性みたいなもの、和傘は大切な人を守るという意味なのでプレゼントさせていただきました』と説明した。

グローグーにも、『具浪寓』（グローグー）と書かれたミニサイズの和傘もプレゼント。 パスカルは『マンダロリアンにとって一番大事な存在はグローグ。 その存在が無かれバタだの顔の見えないキャラクターになっていたかもしれません』と受け止めた。 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が今月22日に日米同時公開される





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