俳優の中島歩（３８）がファッション誌「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ」が主催するアワード「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ ＳＴＡＮＤＯＵＴ ＶＯＩＣＥＳ ２０２６」を受賞し、２６日に都内で行われた授賞記者会見に出席した。クラシックなスーツ姿でイケメンぶりを...

中島歩 イケメンなのにトークが独特！ 今年の漢字を「できないです」と保留→この日一番の笑い誘う俳優の中島歩（３８）がファッション誌「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ」が主催するアワード「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ ＳＴＡＮＤＯＵＴ ＶＯＩＣＥＳ ２０２６」を受賞し、２６日に都内で行われた授賞記者会見に出席した。

クラシックなスーツ姿でイケメンぶりを発揮したが、ぶっ飛んだトークで報道陣を笑わせた。 明確な信念を持ち、時代を切り開く特別な声を持つ人たちを讃えるアワード。 中島は授賞の喜びを聞かれて「何の賞なのか考えていて、声を届けると言うことなので、ただの有名人になったで賞にしてはいけないと思っていて。 ただセリフを言っているだけで、そんなに届けてないのに…」と迷走発言をしつつ、「声を届けていけないなと思っています」と語った。

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今年１年を表す漢字を問われると、ゆっくりとした口調で「ちょっとごめんなさい。 それはできないです。 来年くれるなら…（考えます）」と斜め上の回答。 来年の目標として「元気に過ごしたいですね。