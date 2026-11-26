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中島歩、VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026受賞で俳優としての哲学と来年の目標を明かす

中島歩 · VOGUE JAPAN · 受賞会見

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コンデナスト・ジャパンのファッション誌『VOGUE JAPAN』が主催するアワード「VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026」の受賞記者会見が26日に都内で開催され、俳優の中島歩が登壇した。中島は『イクサガミ』や『豊臣兄弟！』等多様な作品での演技が高く評価され、受賞理由について語った。会見では、役者として「自分自身を手放さない」ことや「生活」を表現の源としていることを強調し、来年は「よく休む」ことや「元気であること」を目標に挙げ、周囲にもそのメッセージを届けたかったと心境を明かした。

ファッション誌『 VOGUE JAPAN 』（コンデナスト・ジャパン）による『 VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collaboration with Google Gemini』受賞記者会見が26日、都内で開催。 俳優の中島歩が登壇した。 中島の受賞理由は「Netflixシリーズ『イクサガミ』で世界に向けた大作時代劇に存在感を刻み、『地獄に堕ちるわよ』『ガス人間』など話題の配信作品にも出演。 ドラマ『Tシャツが乾くまで』でも、多層的なキャラクターを独特の間合いとたたずまいで演じ、視聴者に強い印象を残した。 連続ドラマ初主演作『俺たちバッドバーバーズ』や大河ドラマ『豊臣兄弟！ Advertisement 』でも新たな役柄に挑み、出演作ごとに異なる魅力を発揮。 公開中の映画『男ともだち』でも、その自由でしなやかな演技が光る。 飄々（ひょうひょう）とした存在感と確かな演技力で、作品に予測できない奥行きをもたらし、ジャンルや規模を越えて活躍の場を広げたという内容だった。 明確な信念を持ち、時代を切り拓く特別な“声（VOICE）”を持つ、あらゆる分野の人々を讃える同アワード。

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