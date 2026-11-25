歌手で俳優の中島健人が25日、ブルガリ ホテル 東京（Bvlgari Hotel Tokyo）で行われた同ホテル開業以来初となるクリスマスツリー ライティングセレモニーにブルガリ アンバサダーとして…

歌手で俳優の中島健人が25日、ブルガリ ホテル 東京（Bvlgari Hotel Tokyo）で行われた同ホテル開業以来初となるクリスマスツリー ライティングセレモニーにブルガリ アンバサダーとして来場した。

地上45階、東京の夜景を背にイルミネーションを点灯させた中島はロマンチックに“ケンティー節”をさく裂させた。 登場から「ハッピーホリデー中島健人です」と羽織った黒のマントを翻し、王子様のような出で立ちの中島。 胸にはブルガリ発祥の地であるローマの朝焼けをイメージしたアメジストと夕焼けをイメージしたシトリンのブローチを輝かせ「ホリデーシーズンが大好きな僕にとって、自分自身もホリデーギフトをいただいているような気持ち」と声を弾ませた。

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またホリデーシーズンにちなみロマンチックなギフトのアイディアを聞かれると「もしできるなら『この夜景ごときみにプレゼントするよ』と言いたいですが」と切り出しつつ「夜景はみんなのものなので。 独占できないので時計とかジュエリーとか、家族と過ごす時間」とほほ笑みながら提案。

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「アーティスト、アイドルとしてステージの上に生きていると時間はあっという間に経ってしまう。 最近、時の尊さを感じる。 いかに時間を彩り、きらびやかに相手に贈るか。 ジュエリーも時計も、ホテルで過ごす時間も大切な人々に贈りたい」と想像をめぐらせていた。