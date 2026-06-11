中島健人、映画初主演で共演者役を演じ「共感した」と語る

中島健人主演の映画では、共演者役を演じ「共感した」と語る。映画では、中島健人自身が主人公でありながら、共演者役を演じている。共演者役を演じているのは、元アイドルである長濱美里。長濱美里は、元アイドルをやったあとにお芝居を始めてキャリアも浅いということもあり、撮影の合間に役者の皆さんがお芝居についてお話しているときに入っていったらいけないんだろうなとか、足を引っ張らないようにというのがベースの心持ちとしてあったので、そこの部分で共感するところがあって。美里は自分の意見をきちんと提示して、仕事にリスペクトを持って進んでいる人間だったので、背中を押されるような気持ちになりながら演じました。

本人がそう語るほど、麗司の役どころは中島に寄り添ったものになっている。 このことについて中島は「もう‘ハーフドキュメンタリー’じゃないかなって。 僕に似すぎている部分があるんですよね。

この会社に入って18年くらいこのスタンスでいますけど、脚本が見事に今までの人生を半分くらい反映していて。 半分はフィクションだから‘ハーフドキュメンタリー’。 自分に近い役だからこそ、アドリブで暴れまくりました。 僕の映画史上、一番アドリブ満載の映画かもしれないです」とコメント。

紙谷監督は「中島さんに寄りすぎないことを意識しました。 中島さんでしかなくなってしまうと、この映画が成立しないので。 中島健人であり中島健人ではないことを意識しました」と意識的に中島と役との距離感を保って撮影したことをアピールした。

また、本作が人生初の映画出演となる長濱は、元アイドルという自身と重なる役どころについて「私もアイドルをやったあとにお芝居を始めてキャリアも浅いので、撮影の合間に役者の皆さんがお芝居についてお話しているときに入っていったらいけないんだろうなとか、足を引っ張らないようにというのがベースの心持ちとしてあったので、そこの部分で美里に共感するところがあって。 美里は自分の意見をきちんと提示して、仕事にリスペクトを持って進んでいる人間だったので、背中を押されるような気持ちになりながら演じました」と述べた





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