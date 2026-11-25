歌手で俳優の中島健人が25日、ブルガリホテル東京（Bvlgari Hotel Tokyo）で行われた同ホテル開業以来初となるクリスマスツリー ライティングセレモニーにブルガリ アンバサダーとして来場…

歌手で俳優の中島健人が25日、ブルガリホテル東京（Bvlgari Hotel Tokyo）で行われた同ホテル開業以来初となるクリスマスツリー ライティングセレモニーにブルガリ アンバサダーとして来場した。

黒のマントを身に着け、ブルガリのジュエリーを輝かせたスタイルで魅了した。 黒のマントを翻しながら、登場から「ハッピーホリデー中島健人です」とサービス精神旺盛な中島。 胸にはブルガリ発祥の地であるローマの朝焼けをイメージしたアメジストと夕焼けをイメージしたシトリンのブローチを装着した。 さらに指にきらめくリングはサファイアで「僕が昔から大切にしているブルー。

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今これを身に付けていることで、より自分自身も宝石もより愛せる」と上機嫌。 グループ時代からメンバーカラーは青だったことから「生涯ブルーとともに生きているので」とほほえんだ。 ホリデーシーズンは「ブルガリホテル東京でおいしい食事を楽しんだりしたいですし、夜景を見ながら今年1年を総括して『頑張ってきたな』とかをいろんな方と称え合う。 それがイルミネーションのように会話も輝き出すような。 そんな時間をこのブルガリホテルなら過ごせるのでは」と微笑みながら提案していた。