中岡創一、愛車の117クーペでドライブ レトロな内装に反響

お笑いコンビロッチの中岡創一さんが愛車の日産117クーペを運転する動画が公開され、そのレトロなウッドステアリングや三角窓などが話題となっている。中岡さんは一目惚れでこの車を選び、世界的デザイナー・ジョルジェット・ジウジアーロの手による名車を楽しんでいる様子。

お笑いコンビ「 ロッチ 」 中岡創一 さんのマネージャーによる公式Instagramで、中岡さんが愛車を運転している動画が公開されました。 シブい雰囲気の旧車のようですが、いったいどのようなクルマなのでしょうか。

この動画を見た視聴者は、中岡さんが握るレトロなナルディ製のウッドステアリングや三角窓が気になったようで、「えっ、クルマ可愛い、ハンドルと運転席内装しか見てないけど絶対可愛い」といった反響が寄せられていました。

過去のメディア出演時でもこの愛車はたびたび紹介されており、117クーペを選んだきっかけについて中岡さんは「バイクで走っていたら自分の横を過ぎ去ったクルマがかっこよかったから後を追って、信号待ちのタイミングに運転手さんに声をかけて車名を聞いた」と、一目惚れだったことを明かしています。1968年12月に発売が開始された2ドア・4シータークーペの117クーペは、昭和40年代の日本車を代表する傑作のひとつといって良いでしょう。117クーペを手がけたのは「デロリアン」やフォルクスワーゲンの初代「ゴルフ」、スバル「アルシオーネSVX」などで知られる世界的デザイナーのジョルジェット・ジウジアーロ。 その美しいスタイルから、「走る芸術品」と称されていました。117クーペは2回のマイナーチェンジを受け、3種類のデザインが存在します。

初期型は1968年12月～1973年3月（ハンドメイドでつくられた超希少モデル）、同月～1977年10月までは中期型（量産モデル）、それ以降が後期型となります。77年までの初期型と中期型はフロントの丸目4灯のヘッドランプから「丸目デザイン」、それ以降の後期型はヘッドランプが角目4灯になったことから「角目デザイン」のはずですが、前オーナーが交換しており、希少な丸目なのだといいます。 そんな名車に乗り、どハマり中のガールズグループの曲を歌いながら楽しげにハンドルを握っていた中岡さん





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