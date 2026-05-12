中山功太、いじめられた先輩の存在を告白

中山功太はABEMA番組で、10年間いじめられた先輩がいることを告白。実名は伏せながらも、才能がある悔しいが面白い人であると語っていた。発言はネット上で注目を集め、犯人探しが加熱。高橋の名前がSNSで拡散していた。中山は自身のXで、僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出しますと投稿。実名を明かさない姿勢を示しつつも、強い言葉で応じていた。

中山はABEMA番組で、10年間 いじめられた先輩 がいることを告白。 実名は伏せながらも、才能がある悔しいが面白い人であると語っていた。 発言はネット上で注目を集め、 犯人探し が加熱。

高橋の名前がSNSで拡散していた。 中山は自身のXで、僕は誰か言わないです。 理由は、当人に迷惑が掛かるからです。 ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出しますと投稿。

実名を明かさない姿勢を示しつつも、強い言葉で応じていた。 高橋の相方である八木真澄は声明を公開し、今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。 全てコンビであるサバンナの責任です。 高橋もXを更新し、中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんと謝罪。

中山と直接話したことを明かし、嫌な思いをさせていたこと謝りました。 中山はXに、当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。 僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。 今後、このような事がないように、発言に気をつけて参りますと投稿していた。

番組内で言った「いじめられていた」という表現は完全に不適切でした。 申し訳ありません。 謝罪して撤回させて下さい。 当時、嫌な思いをし、傷付いた事は事実ですが、あの言葉は絶対に間違いでした





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中山功太 いじめられた先輩 いじめ 高橋 SNS 犯人探し 謝罪

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