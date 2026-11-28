将来わが子を医学部へと考えておられる方は結構いると思います。 なんたって毎年9400人ほどの入学者がいるわけですから、相当な数のご家庭が狙っていることになります。 そこに合わせて各私立中学は『医学部コース』を創設してくる。そうすると受験生…

将来わが子を医学部へと考えておられる方は結構いると思います。 なんたって毎年9400人ほどの入学者がいるわけですから、相当な数のご家庭が狙っていることになります。 そこに合わせて各私立中学は『医学部コース』を創設してくる。

そうすると受験生としては「6年後に医学部に行くためにはこの中学に入学せねば！ 」と躍起になります。 ところで、その医学部コースの進学実績はどうなのか、その先生たちは生徒たちを高確率で医学部へ合格させるノウハウがあるのかというと結構疑問ではないかと思うのです。 医学部へ合格している子たちを大まかに分けてみると、1つ目が「元々賢く楽勝で、大学選びを迷っただけ」というパターン。2つ目が「国公立医学部・私立医学部を問わずとにかく医学部へ入るために地域枠を狙った」というパターン。3つ目は何だと思いますか？

Advertisement

とんでもない高額だが… なになに？ もったいぶらずに早く言えって？ そんな声が聞こえてきそうなほどの過熱ぶりだと思うのです。3つ目は「医学部専門予備校」という手段。 医進予備校と呼ばれている場所です。