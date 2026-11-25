中央大学サッカー部からJ1アビスパ福岡へのプロ内定決定を受け、同部屋の同期である2選手が寮生活の思い出や互いへの影響、そして今後のライバル関係に対する決意を明かしている。

中央大学 サッカー部より、J1リーグの アビスパ福岡 への プロ内定 が決定した。この報道は、大学4年間の努力が認められた大きな結果であり、選手たちのキャリアにおいて新たな一章が始まることを意味する。両選手は同部屋で生活し、互いに刺激を与え合いながらプロの壁を乗り切ってきた経緯がある。

二人は高校までは親元で生活し、大学入学と共に寮生活を始めた。当初は同期、後輩、先輩がいる環境にホームシックのような感覚を抱いたという。特に料理については未経験だったため、自炊の難しさと親のありがたみを強く実感している。プロ生活では自身の生活管理が不可欠となるため、自炊の苦痛を乗り越える必要があると考えている。

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同部屋での確執から戦友へ

同部屋の相手である常藤との関係性は、初期には険悪だった。1年生の頃は仲が良くなかったため、喧嘩の日々が続いたと振り返る。しかし現在では、お互いがJ1のプロ内定を獲得し、良好な関係を維持している。常藤は4年間を通じて怪我が少なく、常にコンスタントに試合に出場していた。これに対し、自身は怪我が多く、プレーしている時間よりも治疗に費やす時間の方が長かったと分析している。

常藤のタフさと継続力は、自身の最も見習うべき部分であると指摘する。ベンチで見守る際にもその姿に驚きと刺激を受け、仲間ではあるが、2027年2月からは明確なライバル関係になる。その点を踏まえ、戦友として最大の存在であると認識している。

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他選手からの影響とメンタル管理

印象に残っている選手として、ファジアーノ岡山から加入したウェリック・ポポ選手の名前が挙がった。ブラジル人であるポポ選手は、足元の技術、スピード、高い身体能力を備えており、同じFWのポジションとして見習う点が多い。その存在は、自身がアビスパ福岡で活躍するためにはこの環境を勝ち抜くという覚悟を強化する要因となった。

メンタル面の管理においては、自身がかつてはネガティブ思考になりやすい性格であったことを認めている。1年生時に試合に出られなかった時期には、良いプレーをしているのに出られないことに腹を立て、プレー自体もネガティブなものになってしまった経緯がある。ベクトルを自分自身に向ける自己分析を通じて、不足している部分を把握し、続けることで成功に導けると結論づけている。

後輩たちへのエールと未来展望

プロ内定の背景には、4年生の仲間たちが苦しい状況の中でも主将と副将がチームを鼓舞してくれた貢献がある。自身と常藤だけが選ばれたわけではなく、中央大学にはポテンシャルの高い素晴らしい選手が多数在籍している。まだ決まっていない選手も、インカレでの活躍を通じてプロのスカウトの目に留まる可能性がある。

残された選手たちとも切磋琢磨し、インカレでの優勝を目指す。4年間は優しくて仲の良い代であり、個性的なメンバーが揃っていた。自分自身と常藤を変人扱いする風潮もあったが、それらを突っ込んでくれる同期の存在が、楽しく生活を送ることができた要因であると総括している。