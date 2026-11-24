中大サッカー部は24日、東京都八王子市の多摩キャンパスで進路報告会見を行い、J1柏レイソル内定のDF常藤奏主将（2

中大サッカー部は24日、東京都八王子市の多摩キャンパスで進路報告会見を行い、J1柏レイソル内定のDF常藤奏主将（22）とJ1アビスパ福岡内定のFW北浜琉星（22）が抱負を語った。 1メートル83の大型サイドバックとして約15のJ1クラブが争奪戦を繰り広げた常藤は「柏のユニホームをまとうには責任と覚悟が伴ってくる。

今以上の覚悟を持ってJリーグの世界に羽ばたきたい」と強調。2030年W杯出場を目標に掲げ「Jリーグでコンスタントに出てアピールできれば」と力を込めた。 興国高時代は在校生2000人超のマンモス校で生徒会長を務め、中大では4年時に主将。 通常は最高学年だけで幹部を固めるが、新たに3年と2年にも副主将を置くなど部内運営にも気を配り「みんなに責任感が生まれた」という。 今年の関東大学リーグでは4位に入り、自身はベストイレブンに選ばれた。12月には全日本大学選手権（インカレ）を控え「自分を信じて使ってくれた宮沢監督に感謝している。

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結果で恩返しできれば。 最後にインカレでシャーレを掲げられるにように頑張りたい」と置き土産のタイトルを誓った。 中高をアカデミーで過ごした福岡に“里帰り”する北浜は、チームがJ1最下位と苦しむ中で「チームも残留を目標にしていると思う。1日も早く力になれるように頑張りたい」と意欲。 来年2月のJ1後半戦開幕を見据え「ハードワークをしないと試合に出られないと思う。

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ゴール前の得点能力は自信があるので、そこで違いを見せていけたら」と貢献を誓った。 現役時代にFC東京などで活躍した宮沢正史監督は「これはゴールではなくスタート。 Jリーグで活躍して日本代表、世界へ飛び立っていける選手。 最後にインカレで結果を残して卒業してほしい」と両選手にエールを送った。