関東大学サッカーリーグの中大は24日、福岡と柏への加入が内定した北浜琉星と常藤奏による進路報告会見を開いた。両選手はプロでの覚悟や地元のクラブでプレーできる喜びを語った。中大は昨季より順位を上げ、全日本大学選手権での優勝を目指す。

関東 大学サッカー リーグに所属する中大は２４日、都内のキャンパスでＪリーグ加入内定者による 進路報告会見 を実施した。 会見には福岡内定のＦＷ北浜琉星、柏内定のＤＦ常藤奏が出席。

ともにＪ１クラブへの加入が決まっている有望株は壇上でそれぞれ意気込みを語った。 中大は今年、一時は首位になるなど好調で、昨年のリーグ９位から４位に上昇。 常藤とＭＦ佐藤陽輝がダブル主将となり、副主将には４年生２人、３年生と２年生がそれぞれ１人ずつと、幹部の構成を変え、リーグ戦を戦った。 今月２８日からは最後の大会となる全日本大学選手権を控えており、２００８年以来の優勝を目指す。

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「プロサッカー選手として覚悟や責任が伴ってくる。 そこを自覚して日々生活していきたい。 中学、高校とアビスパ福岡のアカデミーで育てていただき、大学を経て、再びアビスパ福岡に戻れることの喜び、地元のクラブでサッカーができるうれしさがある。 自分のアピールポイントは裏への抜け出しや多彩なゴール前でのアイディア。

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今は引退した佐藤寿人選手が目標で、幼い頃からプレー集をテレビで見て、アクロバティックなシュートや裏への抜け出しをすごく勉強していた。 目標は２月に（再開する）Ｊリーグの（後期の）開幕でスタメンを取ること。 チームは今苦しい状況だが、自分が貢献できるように頑張りたい」