第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（同５位）、法大（同予選会敗退）と予選会で敗退した立大（同２０位）、明大（同予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レース

第１０３回 箱根駅伝 （来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（同５位）、法大（同予選会敗退）と予選会で敗退した立大（同２０位）、明大（同予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レースを４組行い、各校上位１０人の合計タイムで争った。

最終４組で中大勢は、故障から復活した本間颯（４年）がチームトップの２８分０１秒０４で全体３位に入った。 ただ、目標としていた自己ベストの更新（２７分４５秒０５）には届かず、「ここ２年間はこの時期の１万メートルで自己ベストを更新して箱根に向かっていた。 今年もその感じで出場したが、きつかった」と悔しい表情で振り返った。 風はほとんどなかったが、日が沈むと会場は一気に冷え込んだ。

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藤原正和監督は「例年よりも寒かったので、タイムが出にくい影響はあった。 やりたいことをしっかりとやってくれたことは評価してあげたい」とねぎらった。 ３区で２年連続区間賞の本間は、１９９６年以来３１年ぶりの総合優勝を目指すチームにとって欠かせない存在。 来年１月の箱根駅伝３区に向けて本間は、「５９分台はマスト。 前回以上の走りをしなくては、チームの総合優勝に届かない」と言い切った。

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並川颯太（３年）が２８分６秒９０でチーム２位の全体６位、岡田開成（３年）が２８分７秒２７でチーム３位の全体７位だった。 主将の藤田大智（４年）と三宅悠斗（２年）は２組～４組でペースメーカーを務め、５０００メートルを３本走った。