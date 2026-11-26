「ビジネスのデジタル化」はあらゆる規模の企業で進んでいる。それに伴い、より強く求められるようになったのが「業務ネットワークの信頼性」だ。中堅・中小企業（SMB）においても、その重要さはエンタープライズ（大企業）と変わらない。HPEが発売した「HPE Networking Comware 2150/2050スイッチ」は、エンタープライズクラスの高信頼技術を、SMB向けの価格帯で提供する、新しい製品シリーズである。

あらゆる業種、あらゆる規模の企業で「ビジネスのデジタル化」が急速に進んでいる。 それに伴ってより強く求められるようになったのが、業務ネットワークの「信頼性」だ。 日々の業務遂行には安定稼働するネットワーク環境が欠かせず、ネットワークが止まればビジネスも止まってしまう――。

今ではそんな現場も珍しくない。 本来、こうした事情は中堅・中小企業（SMB）においても変わらないはずだ。 しかし、中堅・中小企業の場合はIT予算の制約が大きく、信頼性に優れたエンタープライズ（大規模企業）向けのネットワーク機器が導入できないという課題がある。 こうした課題に対し、ヒューレット・パッカード エンタープライズ（HPE）が新たに投入したのが「HPE Networking Comware 2150/2050スイッチ」シリーズだ。

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同製品は、これまで同社が長年にわたってエンタープライズ向け製品で培ってきた高信頼技術をベースとしつつ、中堅・中小企業でも導入しやすい価格を実現した、画期的なネットワークスイッチである。