日本製鋼所（JSW）が2026年12月1日から5日まで幕張メッセで開催されるIPF2026国際プラスチックフェアに出展する。テーマは「Material Revolution」で、サステナブル技術とIoTソリューションの進化を紹介する。

日本製鋼所（JSW）が2026年12月1日から5日まで幕張メッセで開催されるIPF2026国際プラスチックフェアに出展する。 テーマは「Material Revolution」で、サステナブル技術とIoTソリューションの進化を紹介する。

新機種の射出成形機は2機種。 J450ADSe-1400Hは、物理発泡成形技術SOFITとフィルムインサート成形を組み合わせ、軽さと美しさの両立をテーマにしている。 リサイクル樹脂を使った高付加価値製品の事例が紹介される。 J280ADSe-460Hは、オーシャンプラスチックと周辺機器連携による自動化システムを組み合わせている。

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後工程の自動化と、新機能「QuickAdjust」による省人化事例が紹介される。 QuickAdjustは成形経験を問わない手軽な不良修正支援で、オーシャンプラスチックには株式会社リングスターが提供する素材が一部使われている。 J220ADS-2M（460H/110U）では、サンドイッチ成形とSOFIT物理発泡に、バイオプラ「Nacel light」樹脂を組み合わせる。 Nacel lightは株式会社𠮷川国工業所が提供する環境配慮型FRPで、意匠性向上、樹脂量削減、環境負荷低減の事例が示される。