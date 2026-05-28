中国銀行、岡山に多世代対応の夜間照明付き人工芝グラウンド整備へ 2026年完成目指す

中国銀行が所有する岡山市南区の土地を活用し、フルサイズの夜間照明付き人工芝グラウンドを中心とする多世代・多機能型スポーツ施設の整備を発表。クラブが借り受け、20年間管理運営し、地域に開放される予定。2026年12月完成予定で、スポーツ環境の不足解消と地域拠点形成を目指す。

2024年7月28日、株式会社 中国銀行 が保有する「研修センター運動場（土グラウンド）」（岡山市南区妹尾）を活用し、フルサイズの 夜間照明 付き 人工芝グラウンド を中心とした多世代・多機能型 スポーツ 施設の整備が発表された。

完成は2026年12月下旬を目指す。 計画では、クラブが中国銀行から土地を20年間借り受け、施設の整備と管理運営を一括して行う。 具体的には、フルサイズの人工芝グラウンド1面、再整備されたテニスコート、約80台分の駐車場を設置する予定で、人工芝グラウンドとテニスコートにはLED照明が完備される。 クラブの調査によれば、岡山県内では一般利用が可能な芝生グラウンド（天然芝・人工芝）が全国的にも少なく、夜間照明付き施設はわずか4面にとどまっている。

育成年代を中心にスポーツ環境の不足が課題となる中、子どもたちが安全に運動できる場の創出が急務とされていた。 新施設は、岡山のアカデミー活動やサッカースクール、テニススクールに活用されるほか、地域住民や他競技団体にも開放され、サッカー協会主催の公式戦や部活動、地域スポーツ大会など、多世代・多競技が主体的かつ日常的に集う「地域スポーツの拠点」として運営される予定である。 この取り組みは、スポーツ環境の不足する地域に持続可能な利用形態を提供し、コミュニティの健康増進と若年層のスポーツ参加を促進する重要な一歩となる。

クラブは地元企業と連携することで、地域貢献を深め、スポーツの裾野を広げることを目指している。 また、夜間照明の導入により、平日の放学後や休日の昼夜を問わない利用が可能となり、学校や地域クラブの活動効率化にも寄与する。 テニスコートの再整備については、老朽化した施設を更新し、より安全で競技環境の整った場を提供する。 駐車場の拡充は、遠方からの利用者や保護者のアクセス利便性を高め、施設の利用者増につながる見込みだ。

今後は、設計詳細の詰めと地元関係者との調整を進め、着工後の工程管理を徹底する。 中国銀行の土地提供という形での地域への返還は、企業の社会貢献（CSR）の一環として評価される。 完成後は、サッカー日本代表の元選手やコーチを招いたイベント開催も検討されており、地域のスポーツ熱をさらに高めることが期待されている。 総じて、本事業は単なる施設建設ではなく、地域スポーツエコシステムの構築を目指す長期的な視点に立ったプロジェクトである





gekisaka / 🏆 38. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

中国銀行 岡山 人工芝グラウンド 夜間照明 地域スポーツ拠点 サッカー テニス

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【ATD-ICE 2026 最速報告会】世界最大の人材開発会議「ATD-ICE 2026」から読み解く最新トレンドを各界トップリーダーが徹底解説ユームテクノロジージャパン株式会社のプレスリリース（2026年5月27日 17時00分）【ATD-ICE 2026 最速報告会】世界最大の人材開発会議「ATD-ICE 2026」から読み解く最新トレンドを各界トップリーダーが徹底解説

Read more »

申込受付開始（6/１～6/18正午）2026年「子どもの食 応援ボックス」公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのプレスリリース（2026年5月28日 11時30分）申込受付開始（6/１～6/18正午）2026年「子どもの食 応援ボックス」

Read more »

FAQシステムでNo.1*評価！カスタマーサポートツールのTayoriが「ITreview The Best Software by Category 2026」を受賞株式会社PR TIMESのプレスリリース（2026年5月28日 11時30分）FAQシステムでNo.1*評価！カスタマーサポートツールのTayoriが「ITreview The Best Software by Category 2026」を受賞

Read more »

【福田昭のセミコン業界最前線】 微細化の次はパッケージング。半導体の未来を担う技術が国際学会ECTCに集結半導体および電子部品のパッケージング技術と半導体パッケージをプリント基板に接続する技術の研究開発成果を発表する世界最大の国際学会「The 2026 IEEE 76th Electronic Components and Technology Conference」(ECTC 2026)が5月26日に米国フロリダ州オーランドのリゾートホテル「JWマリオット・アンド・ザリッツカールトン・グランドレイクスリゾート」で始まった。

Read more »

【横浜エクセレンス】トレイ・ボイドIII選手、エライジャ・ウィリアムス選手、ベンジャミン・ローソン選手 2026-27シーズン 契約締結(継続)のお知らせ株式会社横浜エクセレンスのプレスリリース（2026年5月28日 13時00分）【横浜エクセレンス】トレイ・ボイドIII選手、エライジャ・ウィリアムス選手、ベンジャミン・ローソン選手 2026-27シーズン 契約締結(継続)のお知らせ

Read more »

ホンダ、「V2Hスタンド」初披露や「次世代ADAS」「リサイクル材」などカーボンニュートラル実現と交通事故死者ゼロに向けた技術を紹介本田技研工業は、5月27日～29日にパシフィコ横浜で開催されている「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にて、2050年の「カーボンニュートラルの実現」と「交通事故死者ゼロ」という目標の達成に向けた最新技術の紹介・展示を行なっている。ホンダブースはノース会場N03。

Read more »