中国系新興メーカーと比亜迪が日本軽EV市場に本格参入、トヨタは開発中止を決定

奇瑞主導のEMTが2027年春に軽EVを投入、比亜迪は7月に『ラッコ』を発売。トヨタは次世代EV開発を中止し、国内の軽EV市場は新興勢力が牽引する展開に。

中国の 自動車 大手である奇瑞汽車（チェリー）をはじめ、日中企業5社が出資して設立した新興企業「EMT」は、軽 自動車 クラスの電気 自動車 （EV）を2027年春に日本市場へ投入する計画を正式に発表した。

EMTは、軽自動車という国内で最も普及している車種に対し、ゼロエミッションで走行できる電動化モデルを提供することで、環境規制の強化や都市部の交通渋滞緩和に貢献すると同時に、市場に新たな競争をもたらすと説明している。 各紙は「軽EV市場は、従来のガソリン車メーカーだけでなく、国内外の新興メーカーが相次いで参入し、競争が激化する」と指摘し、今後の価格競争や技術革新が注目されると報じている。

EMTが提示した三つのグレードは、装備や航続距離に応じて差別化され、最安グレードは約200キロメートル（参考値）の航続距離を実現し、上位グレードは300キロメートルを目安としている。 全車種に軽EV初となるスライドドアを採用し、先進運転支援システム（ADAS）や自動ブレーキ、車線維持支援といった安全機能を標準装備する点が大きな特徴である。 外装カラーは白・黒・赤を含む計6色が用意され、若年層からシニア層まで幅広い顧客層の好みを取り込む戦略が取られている。

一方、中国最大手の電池・自動車メーカーである比亜迪（BYD）は、同社が日本向けに開発した軽EV「ラッコ」の販売を2023年7月28日から開始すると発表した。 東福寺厚樹社長は「2026年末までに1万台の受注を目指し、日本市場での販売拡大を図る」と語り、積極的な販売計画を示した。

「ラッコ」は、200キロメートル以上の航続距離を確保し、軽自動車規格内で最高レベルのバッテリー容量と高速充電対応を実装している。 さらに、車内インフォテインメントシステムは日本語対応のタッチパネルを採用し、スマートフォンとの連携やナビゲーション機能が充実している。 価格は同クラスのガソリン車と比較しても競争力があり、政府の補助金や地方自治体の導入支援策と組み合わせることで、一般消費者への導入障壁を低減させる狙いがある。 これにより、比亜迪は日本国内でのEVシェア拡大を加速させ、今後数年間で数万台規模の販売を見込んでいる。

国内の主要自動車メーカーの動向を見ると、ホンダがEV戦略の見直しを発表し、電動車種への投資を一時的に抑制する方針を示したことや、トヨタ自動車が愛知県田原市にある田原工場で2027年に生産開始を計画していた次世代電気自動車（EV）の開発を中止する決定を下したことが報じられた。 当初は2026年末からの生産開始を目指していたが、技術的課題や世界的なEV需要の鈍化を背景に、開発中止という判断が下されたとみられる。

トヨタは、国内外でのEV需要が予想よりも伸び悩んでいる点や、バッテリー供給網の逼迫、コスト構造の見直しが必要とされたことを理由に、リソースの再配分を行う方針を示した。 結果として、日本国内の軽EV市場は、奇瑞・EMTや比亜迪といった新興勢力が主導する形で急速に拡大し、既存メーカーは戦略転換や新たな提携を余儀なくされる状況が顕在化している。 今後の市場動向は、政府の補助金政策や充電インフラ整備、さらにはバッテリー技術の革新に大きく左右されるだろう





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