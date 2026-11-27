［上海／香港 ２７日 ロイター］ - 中国株式市場が後場の取引で急伸し、主要株価指数が３％超上昇した。人民元は序盤の下げから上昇に転じた。中国政府が資本市場を安定させる新たな政策を打ち出す方針を示した

［上海／香港 ２７日 ロイター］ - 中国株式市場が後場の取引で急伸し、主要株価指数が３％超上昇した。 人民元は序盤の下げから上昇に転じた。 中国政府が資本市場を安定させる新たな政策を打ち出す方針を示したことを好感した。

国営新華社通信の２７日の報道によると、中国国務院は、資本市場向けの新たな政策を策定すると表明した。 政府系投資家で構成する「国家隊」が市場安定化に一段と大きな役割を果たすという。 新華社によると国務院は「資本市場は経済全体にとって極めて重要だ」と指摘し、中国政府系ファンドである中国投資（ＣＩＣ）傘下の中央匯金投資が準安定化基金としての役割を強化し、十分な流動性を確保するとした。１年４カ月ぶりの安値に落ち込んでいた株式市場を支援する中国政府の姿勢として、これまでで最も強いものとなった。

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香港の光大証券国際のストラテジスト、ケニー・ウン氏は「市場にとってカンフル剤だ」と指摘した。