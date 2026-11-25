【北京＝三塚聖平】中国は25日、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟24号」を打ち上げ、独自の宇宙ステーション「天宮」とドッキングした。中国の宇宙船では初めての外国人飛行士として、パキスタン人男性が搭乗した。中国当局は、グロー…

【北京＝三塚聖平】中国は25日、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟24号」を打ち上げ、独自の宇宙ステーション「天宮」とドッキングした。 中国の宇宙船では初めての外国人飛行士として、パキスタン人男性が搭乗した。

中国当局は、グローバルサウス（新興・途上国）などとの国際的な協力をアピールしている。 習近平国家主席は25日、パキスタンのザルダリ大統領と祝電を交換した。 中国国営新華社通信によると、習氏は「中国は、パキスタンを含む各国とともに宇宙に関する国際協力を深化させ、グローバルガバナンス（多国間統治）を整備したい」と呼びかけた。 神舟24号は、25日午前8時18分（日本時間同9時18分）に、国産の運搬ロケット「長征2号F遥24」を使って打ち上げられ、当局者が「成功」を宣言した。

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中国人2人と、パキスタン人のムハンマド・ジーシャン・アリ氏（40）の計3人の宇宙飛行士が搭乗し、打ち上げから約3時間半後にドッキングに成功した宇宙ステーションに入った。 アリ氏はパキスタン空軍のパイロット出身で、今年4月に中国が進める有人宇宙プロジェクトの宇宙飛行士に選抜された。 中国人2人は共に中国人民解放軍に所属している。 3人は24日に記者会見し、アリ氏は「中国とパキスタンという2つの偉大な国家は最短期間で宇宙飛行士を育成した」と強調。 中国語も使い「両国の友情万歳！

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」と声を張り上げた。 アリ氏は中国の宇宙ステーションに長期滞在はせず、今年5月に打ち上げられて宇宙ステーションとドッキングした神舟23号の2人とともに地球に帰還する。23号には、香港出身者として初の宇宙飛行士となった黎家盈氏が搭乗している。 中国当局は、2030年までに中国人初の月面着陸を実現する計画を進めている。 米国が主導する国際共同月探査プロジェクト「アルテミス計画」に対抗する構えだ。

中国は月面着陸などを見据え、宇宙飛行士の長期滞在も計画している。23号の乗組員の一人である朱楊柱氏は、24号の乗組員とともに宇宙ステーションに計1年間滞在する計画。 中国の有人宇宙プロジェクトでは最長の滞在になるという。